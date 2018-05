Niko ne može predvidjeti boju očiju vašeg djeteta

Uz česta pitanja o tome kada beba počinje sjediti, puzati i hodati, mnoge roditelje zanima boja očiju njihovog djeteta. Hoće li bebine oči ostati tako svijetle? Hoće li beba na kraju imati tatine plave oči? Ili će biti kao mama, smeđih očiju?

Pigment od kojeg zavisi boja očiju

Kada se bebe rode, posebno one svijetle puti, imaju svijetlu boju očiju zbog malo melanina u očima. Melanin je pigment koji daje boju očima, koži i kosi.

Količina melanina u šarenici, obojenom dijelu oka, određuje koju boju očiju će osoba imati.

Rađaju li se sve bebe s plavim očima?

Genetika određuje koliko melanina ili pigmenta će osoba imati u svom tijelu. DNK koji vaša beba prima od vas i vašeg partnera određuje hoće li oči biti smeđe, plave, zelene ili druge boje. Dijete se može roditi s plavim očima (jer oči ponekad ne proizvode puno ili uopšte ne proizvode melanin dok je beba u materici), ali nakon rođenja - svjetlo podstiče proizvodnju melanina, zbog čega se boja očiju može promijeniti tokom vremena.

Važno je razumjeti da nije boja pigmenta ta koja uzrokuje promjenu. Ne postoji plavi, sivi, zeleni ili smeđi pigment u oku, jedini pigment koji imamo u očima je smeđi, a količina tog pigmenta određuje hoće li nečije oči biti svjetlije ili tamnije.

Bez obzira na nauku, čini se kao jednostavna jednačina: Jedan roditelj sa smeđim očima plus drugi roditelj sa smeđim očima trebalo bi da znači jednu bebu sa smeđim očima, zar ne? Ne nužno.

Postoje višestruki geni u našem tijelu koji doprinose boji očiju. Čak i ako oboje roditelja ima smeđu boju očiju, moguće je da beba na kraju ima plave oči ako roditelji imaju gene za plave oči negdje u genetskoj konstituciji, odnosno ako imaju mutirani gen koji se može prenijeti kroz niz generacija kao recesivan.

Niko ne može znati koju boju očiju će imati dijete kad odraste.

Kako roditelj s jednom bojom očiju može imati gene za drugu boju očiju? Kroz svoje bake i djedove, naravno. Bebina boja očiju zavisi, ne samo od boje očiju mame i tate, već i od boje očiju svojih baka i djedova. Stoga, ako vi i vaš partner oboje imate smeđe oči, a vaša beba ima zelene, baka ili djed mogli bi biti razlog toga.

Čak i ako ste provjerili tablice ili kalkulatore o boji očiju vaše nerođene bebe, nemojte misliti kako su sva predvđanja čvrsto određena.

Niko, uključujući i doktora, ne može predvidjeti koju boju očiju će imati vaše dijete kada poraste. I šta god vaša beba da jede, radi ili koliko je malo ili puno izložena svjetlosti, takođe ne znači ništa. Sve je stvar genetike, ničeg više. Ali, treba zapamtiti da ako je beba rođena sa smeđim očima, to znači da već ima količinu melanina određenu genetskim kodom, odnosno, djetetova boja očiju se više neće mijenjati.

Trajna boja očiju do godinu dana

Stručnjaci tvrde kako ćete najveću promjenu najvjerovatnije primijetiti od šestog do devetog mjeseca života. Tokom nekoliko sedmica ili mjeseci, mogli biste primijetiti kako bebina boja očiju postaje tamnija. Promjena je toliko postepena da možda nećete ni primijetiti sve dok se jednog dana vaše dijete ne probudi i iznenadi vas sa drugačijom bojom očiju. Do 12. mjeseca, većina beba ima svoju trajnu boju očiju iako se kod neke djece boja očiju može mijenjati sve do šeste godine. Ipak, takvi slučajevi su rijetki i promjena se ne događa preko noći.

U svakom slučaju, bebina boja očiju promijeniće se bez ikakvog uticaja na vid ili neke druge probleme s očima. Ali, ako se boja očiju promijeni kod samo jednog oka ili ako primijetite da su bebine oči mutne, svakako posjetite pedijatra ili dječjeg oftalmologa.