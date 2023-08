Nikola Lero u podcastu "Pogledi": Ljubav je najradikalnija politička kategorija

U novoj epizodi podcasta "Pogledi" Nezavisnih novina i Nes radija sa Nikolom Lerom razgovarali smo o suživotu u Bosni i Hercegovini, sve većoj prisutnosti netolerancije i mržnje među mladima na društvenim mrežama, kao i o tome da se se zna razlika između virtuelnog i stvarnog života.

Naš gost je duže od godinu dana UNESCO-v mladi šampion za mir u BiH na društvenim mrežama, pjesnik, urednik, magistar migracija i interkulturalizma, dobitnik Fulbrajtove stipendije.

"U virtuelnom svijetu mi pokazujemo stvarno lice, i toga se ja bojim. Mladim osobama se otvara nekontrolisani prostor koga oni, nažalost, nisu ni svjesni. Ne treba kriviti mlade ljude, pogotovo ne one koji su u srednjim i osnovnim školama", kaže Lero.

Na pitanje suživota, Lero ističe da mi živimo, a ne 'suživimo', kao i da se u BiH treba više govoriti o životu.

"Mi živimo, i to je ono što ja i kroz svoj primjer na društvenim mrežama želim pokazati. Naravno, postoji mržnja na društvenim mrežama, ne samo prema etničkim grupama. Da ne govorim o političarima i medijima koji često definišu stavove novih generacija, ali to se može promijeniti. Treba se baviti realnim životom i problemima. Od toga kakve su nam srednje škole, fakulteti, odlaze li mladi, kakvi su porodični odnosi, kao i kakvo je mentalno zdravlje ljudi na našim prostorima. To je realan život, i na to se trebamo bazirati, jer u suštini, mi smo svi isti", smatra Lero.

Dodaje da baš zbog toga, on piše o ljubavi, jer ljubav je ultimativna politička kategorija.

"Život je ovdje i sada, dešava se ovdje i sada i zato svi moramo da radimo na tome da nam bude bolje, jer ako ne radimo trpićemo posljedice toga", kazao je Lero.

Kakva je budućnost na ovim prostorima, kao i da li ima želje da se situacija promijeni na bolje saznaćete u novoj epizodi podcasta "Pogledi".