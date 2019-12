Njegove vapaje niko nije čuo: Kako je Siri spasila jedan život?

Niko nije čuo njegove vapaje kada je automobilom sletio u ledenu rijeku. Naime, mladić Gael Salcedo (18) bio je 10. decembra na putu ka koledžu u Ajovi, kada je zbog zaleđenog puta izgubio kontrolu nad vozilom kojim je sletio u ledenu rijeku Vinebago.

On se, kako je ispričao stranim medijima, sjeća posljednjih trenutaka pada u ledenu rijeku.

"Nisam znao gdje ću da završim i nisam znao šta da radim. Sjećam se samo da sam mislio da ću da umrem", rekao je Salcedo, prenosi CNN. On je dodao da je došao sebi kada je počeo da tone, te je odlučio da spusti prozore. Reka Vinebago bila je ispod temperature smrzavanja, nije mogao da pronađe svoj mobilni telefon, pa je povikao: "Siri, pozovi 911 (Hitnu pomoć)".

