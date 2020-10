Nosio nepokretnu prijateljicu do najvišeg vrha Grčke

Da iskreno prijateljstvo, ali i snaga ljudske volje ne poznaju granice, dokazuje primjer 22-godišnjakinje s invaliditetom koja je osvojila Olimp, najviši i po mnogima najljepši vrh u Grčkoj – na leđima svog prijatelja.

Elefteria Toizu je vezana za invalidska kolica svoj cijeli život. O osvajanju planinskih vrhova sanjala je godinama.

Životnu želju ispunio joj je prijatelj, Marios Gianakou, iznijevši je na vrh planine koju je kako kaže, već ispenjao pedesetak puta, prenosi Reuters.

"Osjećaji su bili snažni", priča Toizu, studentkinja biologije i ljubitelj ekstremnih sportova. "Bila sam sretna, dirnuta... Na kraju, osjećaji su bili najintenzivniji kada smo se spustili i shvatili šta smo napravili", dodala je.

Ovo dvoje osvajača Olimpa dolaze iz grada Drama, na sjeveru Grčke, a upoznali su se tek mjesec dana prije poduhvata preko zajedničkog prijatelja.

Gianakou, ultramaratonac koji je učestvovao na trkama od Arktika do pustinjskih predjela, okupio je tim za podršku s koji ih je pratio većim dijelom ove avanture.

"Postojale su mnoge poteškoće. Bio je to prvi ovakav projekat i morali smo okupiti jednu brojnu ekipu", objašnjava Gianakou, dodavši kako je nosio Tisiou u specijalno dizajniranom ruksaku.

