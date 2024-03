Nostradamus za 2024. najavio ko će biti kralj umjesto Čarlsa: Nije Vilijam

Dok se svi pitaju gde je Kejt Midlton i kako je kralj Čarls otkako mu je dijagnostikovan kancer, sada se pominje jedno proročanstvo koje "otkriva" ko je novi britanski kralj.

Britanski dvor suočava se trenutno sa velikim potresima - svi se pitaju gdje je Kejt Midlton jer od nje ni traga ni glasa od decembra prošle godine, a teorije zavjere se samo nižu poslije montirane fotografije sa djecom koju je Palata objavila.

S druge strane, saopšteno je zvanično da kralj Čarls ima kancer, kao i da se oporavlja.

Ali pošto ni o njemu nema više detalja i javnost u suštini ne zna kako je tačno on, u fokus na društvenim mrežama sada je dospjelo Nostaradamusovo proročanstvo za 2024. godinu u kom se pominje ko će biti novi kralj Britanije.

Samo 18 mjeseci od Čarlsovog krunisanja sada se pominje njegov nasljednik. Po pravilu to bi trebalo da bude njegov stariji sin Vilijam, ali proročanstvo francuskog astrologa i filozofa iz 16. vijeka navodi da će kralj zbog bolesti kratko vladati i da će ga naslijediti neko neočekivan.

Odlomak glasi: „Kralj Ostrva proteran silom… zamenjen onim koji neće imati nikakav znak kralja.“

Kako navodi economictimes.com, tumačenja ove rečenice vode ka – princu Hariju

Princ Hari preuzima prijesto jer je on taj koji nema znak kralja, tj. on je faktički odstranjen iz porodice i sada je daleko, u Americi, piše NYPost.

Sve to se dodatno zakuvalo poslije vijesti da je Hari nedavno došao da vidi oca kada je saznao da je bolestan. Sjeo je na dugačak let da bi se sreo sa njim na samo 45 minuta i odmah se vratio na aerodrom. To je mnogima bio dovoljan dokaz da su se njih dvojica nešto važno dogovorili. A pojedini napominju i da, s druge strane, nije poznato da je Vilijam uopšte posjetio oca.

Zanimljivo je da mnogi primjećuju i da je Nostradamus imao neobičnu sposobnost da predvidi sudbinu kraljevske porodice. U njegovim zapsima je navodno zabilježeno da će kraljica Elizabeta II preminuti u 96. godini, što se i desilo, prenosi Nova.rs.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.