Od Sokoca do Dubaija: Miloš je šef u jednom od najprestižnijih restorana u UAE

DUBAI - Imao je svega sedam godina kada je rat izbio u Bosni i Hercegovini. Odrastao je mjestu Sokolac, nadomak Sarajeva.

“Čak 80% mojih prijatelja izgubilo je očeve u ratu....Ja sam imao sreće, moj otac je preživio”, ovako za Gulf News započinje svoju priču Miloš Mirjanić, šef kuhinje u jednom od najprestižnijih restorana “Bushra” u Dubaiju. Ovaj profesionalc sa sertifikatom Cordon Bleu priča o svojim počecima; od konobarisanja u Beogradu pa sve do kuhinja Gordona Remzija i Džejsona Atertona u Londonu. Njegova priča je priča kako su ga odlučnost, strast i posvećenost doveli do cilja.

I sam priznaje da odrastanje nije bilo lako, posebno u poslijeratnom periodu. Majka mu je bila računovođa, a otac radio u ugostiteljstvu. Od roditelja je naučio da na život uvijek gleda sa vedrije strane, jer pozitivno razmišljanje je ono što odlikuje ljude sa njegovih prostora.

“Sokolac sam napustio da bih otišao na studije u Beograd. Većinu djece iz malih mjesta veliki grad zavede....žurke i ostalo. Niko nije očekivao da završim fakultet. Ali, ja sam završio samo zbog moje majke”, kaže on.

Kako bi sastavio kraj s krajem, radio je razne poslove, od ispomoći u kuhiniji do konobarisanja. Volio je energiju koju ima ugostiteljstvo, stalni susreti sa novim ljudima.U svojoj 24. godini otišao je put u Kinu sa svojom djevojkom Milicom. Tu je otkrio svijet kulinarstva.

“Bili smo u Kini 40 dana...obišli smo Peking, Čengdu, Šangaj, Hong Kong....otkrio sam razne začine, ukuse. Prosto, sve me to "oduvalo". Kada sam se vratio, rekao sam da želim da budem kuvar”, prisjeća se Mirjanić. Već tada je znao da je otkrio svoj životni poziv. Djevojka Milica mu je bila velika podrška. Počeo je da radi u kuhinji. Međutim, tada se dešava da se Milica zbog nastavka obrazovanja mora da preseli u London. On je krenuo za njom:

“I to je, zapravo, bila velika prekretnica. U to vrijeme, svi najbolji šefovi kuhinja su radili u Londonu....To mi je dalo šansu da učim od najboljih”, kaže Mirjanić.

Milica mu je kupila prvi profesionalni nož, koji i danas nosi sa sobom. Mirjanić je bio vrijedan, ali je i brzo učio, nakon čega je krenuo da napreduje. Ipak, nakon godinu dana provedenih u Londonu, shvatio je da svoje vještine mora da podigne na viši nivo, a jedino mjesto gdje je to mogao bilo je “Le Cordon Bleu”.

“Prema mom mišljenju, možete biti dobar kuvar, ali da biste bili dobar šef, morate da imate najmanje 10 godina iskustva...jer, dobar šef je neko ko razumije hranu”, kaže on.

Ubrzo je zavrišio prestižnu školu kao najbolji u svojoj klasi. Uskoro, dobija posao u najboljim londonskim kuhinjama. Radio je čak i u kuhinji prestižnog Savoj hotela. U međuvremenu, Milica i on, oboje zauzeti svojim karijerama, ipak su uspjeli da nađu vremena i da se vjenčaju.

“Rad u Londonu, u najprestižnijim kuhinjama, uzima dosta od čovjeka...nekada bi moj radni dan trajao i po 16 sati”, kaže on, dodajući da je svjestan da uspjeh traži žrtvovanje, ali;

“Volim hranu, poslednjih 10, 15 godina čitav moj život se vrti oko hrane...10 godina u Londonu je proletjelo”. Ali, onda u njihov život dolaze djeca.

“Kada imate djecu, onda morate da drugačije razmišljate. Jer, kada dobijete djecu, onda priroritet mora da bude vaša porodica. Vaša djeca rastu, samo jednom su djeca, i ako to propustite, više se neće vratiti taj period”, kaže Mirjanić. Bio je to momenat kada je morao da razmisli o životu u Londonu. Ipak, na njegovu sreću, uslijedio je poziv iz Dubaija.

“Bila je to situacija u kojoj svi dobijaju. U Dubaiju imaju više fleksibilnosti. Ovdje rade sjajni šefovi. Siguran sam da će najmanje 15 restorana iz Dubaija dobiti Mišelin zvijezde ove godine. Biće ovo, ako već nije, vrhunska kulinarska destinacija, poput Londona, Njujorka, Pariza”, smatra Mirjanić.

“U Duabiju imam tu priliku da sam svako jutro sa svojom djecom, a da se i dalje nastavim baviti onim što volim i to na jednom visokom nivou”, kaže Mirjanić dodajući da je prije osam mjeseci dobio i drugu kćerku.

Dubai mu je pružio savršeni životni balans, a samo radno mjesto i njegov tim ga usrećuju svakodnevno.

Objašnjava kako u Dubaiju postoji taj nevjerovatan osjećaj zajedništva u ugostiteljstvu i da uvijek pomažu jedni drugima i prema svakom se odnose sa poštovanjem.

“Rad u kuhinji je nekada bio veoma naporan, težak...možda čak i brutalan. Ali, dosta toga se promijenilo, danas je sve više onih koji su zainteresovani za ovaj posao. Ovo je danas jedan kreativan posao, ljudi koji ovdje rade su izuzetno obrazovani i obučeni”; kaže Mirjanić na kraju.