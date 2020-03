Odbio da vozi u žarište korona virusa pa dobio otkaz

Osim što oduzima živote i stvara globalnu histeriju, virus korona zadnjih dana poremetio je i cjelokupnu svjetsku ekonomiju i normalno funkcionisanje na privatnom ali i poslovnom planu.

Među najugroženijima su svakako profesionalni vozači i vlasnici putničkih prevozničkih kompanija.

Toj tezi ide u prilog priča o šibenskom vozaču, 65-godišnjem Božidaru Omašiću kojem je vlasnik kompanije u kojoj radi putem telefona dao otkaz, a sve zbog toga što Omašić kao stariji čovjek oslabljenog zdravlja nije htio ići na istovar tereta u Lombardiju.

"Moje zdravlje nije baš najbolje, može me ubiti i obična gripa, a kamoli ne virus korona. Pa i ljekari su mi rekli da se pripazim s obzirom na prirodu posla. Da ne putujem u žarište epidemije", ispričao je Omašić za Večernji list.

Ovako ide hronologija njegove priče.

"Ja sam krajem prošle sedmice krenuo sa šleperom iz Dalmacije prema Trstu gdje sam trebao iskrcati robu, radilo se o nekakvim dijelovima za kruzerske balkone. Međutim, negdje na pola puta nazvao me šef i kazao kako nakon tog istovar moram nastaviti za Lombardiju u malo mjesto pored Bergama gdje me čeka novi utovar. Tada sam stao na prvu benzinsku pumpu, nazvao šefa i kazao mu kako ne bih baš želio ići u najveće evropsko žarište epidemije, tim više što su baš u tom trenutku počele stizati vijest o sve većem broju umrlih, pustim ulicama, karantinama...", prepričava Omašić napominjući kako se sve zbilo u nedjelju dok cijela Italija nije bila karantin već samo regije Lombardija i Veneto i neki manji dijelovi na sjeveru.

To je Omašićevom šefu bio sasvim dovoljan razlog da ga izvrijeđa, najavi mu otkaz preko telefona i da ga preusmjeri u novo žarište.

"Zvao me povratno, govorio je kako sam p***a i lijena kukavica. Rekao mi je da je sa mnom završio i da će mi uručiti otkaz prvom prilikom kad se vidimo. Ja sam samo šutio, jednostavno nisam imao više šta za reći, a onda mi je naredio da ako već ne želim u Lombardiju da iskoristim to što sam u Italiji pa odem po jedan treći teret u Vićenci. Nisam mogao vjerovati da mi to govori, pa Vićenca je u regiji Veneto koja je bila jednako opasno žarište kao i Lombardija. Odbio sam i tu vožnju", tvrdi vozač kojim smo pričali u utorak u poslijepodnevnim satima.

On je tada, naime, taman izašao iz tunela Učka. Na pitanje šta su mu rekli granični policajci po ulasku u Hrvatsku, Omašić kaže da su mu pregledali dokumente, vidjeli su gdje se kretao i pitali ga ima li kakve simptome koji bi ukazivali na virus korona. Ali, izbjegao je karantin, kaže, upravo zbog toga što je otkazao poslušnost šefu.

"Da sam otišao u Lombardiju ili Veneto odmah po ulasku u Hrvatsku bio bih predan epidemiološkoj službi koja bi mi odredila karantin ili samoizolaciju, a pošto nisam bio u tim regijama pustili su me da slobodno uđem u državu. Dakle, moj šef osim što me je bukvalno htio prisiliti na ugrožavanje zdravlja i života, skoro mi je i dodatno otežao život. Pa zamislite da sam bio ostavljen u karantin jer sam samo istovario teret u Lombardiji. Pa ja imam porodicu, obaveze...", govori ovaj šibenski vozač.

Prema njegovim informacijama, virus korona je stvorio jedno nehumano tržište s nemoralnim akterima. Baš kao i svaka pojava koja je ciklično protresala svjetsko stanovništvo.

"Pošto je sve više odgovornih kompanija i prevoznika odbilo ulaziti na sjever Italije, cijene su jednostavno podivljale. Zbog deficita vozača, sada se po jednoj turi može dobiti čak 100 do 200 evra više. Upravo tim motivom bio je vođen i moj šef", tvrdi.

"Večernji" se obratio i šefu, Josipu Marijanoviću, inače vlasniku kompanije 'Transport Marijanović d.o.o.' sa sjedištem u Splitu.

"Znam tačno zbog čega me zovete. Taj vozač je lažljivac i kukavica. Ako sam ja mogao 1991. godine voziti kamione među granatama i bombama onda može i on među tim virusom. Može ga biti sram. Ionako mu ugovor ističe brzo pa ću još razmisliti hoću li mu dati otkaz odmah ili pričekati još nekoliko sedmica", kazao nam je Marijanović očigledno nesvjestan da je u više segmenata prekršio Zakon o radu.

Četvrtina italijanskog stanovništva od nedjelje je u karantinu nakon što je vlada poduzela drastične korake da zaustavi širenje virusa korona.

Cijeli slučaj komentarisao je i Miljenko Gočin, predsjednik Sindikata vozača.

On je potvrdio kako ovi slučajevi u posljednjih mjesec dana, otkako je virus korona na vrhuncu, nisu rijetkost.

"Sve češće zaprimamo ovakve priče. Tu se s jedne strane radi o vozačima koji bi itekako trebali imati pravo odbiti radni zadatak ukoliko bi on mogao uticati na njihov život i zdravlje te s druge strane o pohlepnim i neozbiljnim vlasnicima prevozničkih kompanija. Nije u redu da je gospodin Omašić dobio otkaz na ovaj način. Prema svim raspoloživim informacijama mogu samo reći da Transport Marijanović nije ozbiljan prevoznik s ozbiljnim nakanama za poslovanje ali i svoje ljude", izjavio je Gočin. Dodao je kako je jedna od najugroženijih branši otkad se pojavila epidemija, a kriteriji koji stižu od Staba za civilnu zaštitu su oprečni, rastezljivi i apstraktni.

"Što konkretno znači uputstvo Davora Božinovića koji sugeriše Hrvatima da izbjegavaju putovati u žarišta epidemija. To ne znači apsolutno ništa. To je najobičnija uputa, dakle ne radi se o uredbi vlade, propisanoj mjeri ili nekom zakonu. Njegova uputa pogotovo ništa ne znači za vozače i prevoznike koji bi apstinencijom od posla izgubili ugovore od kojih žive, isplaćuju ljude i uzdržavaju kamione, tada će prevoznici iz siromašnijih zemalja poput Rumunije i Bugarske jedva dočekati uletjeti na taj teren bez obzira na zdravstvene posljedice", zaključuje Gočin uz opasku kako bi trebala postojati nekakva regulativa i kriteriji na nivou EU jer je sve skupa postalo žalosno. Tvrdi kako prilikom ulaska u Hrvatsku, prema našim vozačima postoje različiti kriterijumi.

"Neki su stavljeni u karantin, neki su pod epidemiološkim nadzorom, neki nisu ni pregledani već su samo prepušteni dalje, a svi su bili na istoj lokaciji. Kako je to moguće, ko će pokriti sve troškove ljudstva i gubitka ugovora prevoznicima", upitao se Gočin.