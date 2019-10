Odlučili da djecu obrazuju preko Netflixa i YouTubea

Tejlor Katron (24) i njen suprug Derek (28) iz Ohaja odlučili su da svoju djecu obrazuju koristeći Netflix i YouTube zbog čega su naišli na kritike ostalih roditelja.

Svog najstarijeg sina Dereona (7) par već uveliko školuje kod kuće, a u međuvremenu postali su roditelji još troje djece Aeriti (3), Aevini, 1 i Dereka Džejmsa (osam mjeseci). Nadaju se da će jednog dana porodično početi da putuju po svijetu, školujući nasljednike širom svijeta.

"Postoji mnogo toga što se ne uči u školama, a što želimo da naša djeca znaju. Ne vjerujem u standardizovano testiranje i sve to. To što radimo je zaista dobro za nas. Naša djeca su tako pametna, ljudi se uvijek dive poslije razgovora sa njima. Mislim da je to najbolji izbor koji smo napravili za svoju djecu", rekla je Tejlor.

Par je odlučio da umjesto testova i formalnih časova vode djecu u redovne šetnje, zoološki vrt, posjete kulturnim centrima kao što su dječji muzej "Sinsinati", gradski centar za savremenu umjetnost.

Glavno obrazovno sredstvo koje koriste je Netflix, gdje djeca gledaju dokumentarne filmove o prirodi i divljini, poput "Plave planete".

"Dozvolili smo djeci da preuzmu odgovornost. Šta god da pitaju ili žele da znaju, naša je sljedeća lekcija. Pokušavamo sa učenjem zasnovanom na igrama. Radimo i struktuirano učenje, imamo razne radne sveske koje koristimo, ali pokušavamo da to bude na minimumu. Želimo da djeca uče kroz praktična iskustva. Na kraju, želimo da ih školujemo širom svijeta, putujemo u različite zemlje i na različite kontinente i učimo u pokretu. Želimo da oni nauče kroz stvarni život. Postoji toliko lekcija koje se ne mogu predavati u učionici od trideset osam đaka", kaže Tejlor, prensoi Blic.rs.

Ona dodaje da joj se ne sviđaju ni metode koje se koriste u redovnim školama, ni sadržaj uobičajenog nastavnog programa.

"Ono što kod nas u tradicionalnoj školi nije privlačno jeste da se radi o standardizovanom ispitivanju i prežvakavanju informacija. Nisi tu da učiš, tamo si da recituješ informacije i da dobiješ dobre ocjene na testu. Da i ne spominjem sve važne stvari koje se u školama ne uče, poput tačnih istorijskih događaja i afroameričke kulture i istorije. Pored svega toga, ne njeguje maštu i kreativnost. Djeca ne treba da sjede i budu mirna šest do osam sati dnevno. Oni bi trebalo da trče okolo i dodiruju stvari i postavljaju milijardu glupih pitanja", rekla je ona.

Ipak, priznaje da je zabrinuta što bi obrazovanje u kući moglo da znači da njena djeca ne komuniciraju dovoljno sa drugom djecom ili ljudima, ali dodaje da njena djeca imaju mnogo prijatelja koje redovno viđaju i apsolutno nemaju probelama sa sklapanjem prijateljstava.

Njeni stavovi naišli su na kritike drugih roditelja koji smatraju da "televizijsko obrazovanje" nije prikladno za djecu u razvoju uz kritike da će svojim nasljednicima uskratiti jedno od najsrećnijih doba svakog djeteta. Pored toga, ova majka mogla bi se naći i pred sudom s obzirom na to da je osnovno obrazovanje u Sjedinjenim Američkim Državama obavezno po zakonu.