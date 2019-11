Oni su najstariji par na svijetu

Zajedno imaju ukupno više od dva vijeka. Džon Henderson napunio je 106, a njegova supruga Šarlot 105 godina. Ovaj teksaški bračni par prema Ginisovoj knjizi rekorda najstariji je živi par na svijetu.

Džon i Šarlot iz Ostina u decembru će proslaviti 80 godina zajedničkog života, što je životni vijek prosječnog Amerikanca, piše CNN. Par se vjenčao 1939. godine, a upoznali su se 1934. dok su bili studenti univerziteta u Teksasu.

Šarlot je studirala da postane učiteljica, a Džon je bio dio fudbalskog tima. Za CNN su izjavili kako su vremena bila toliko teška da su na hotelsku sobu koju su unajmili za medeni mjesec potrošili samo sedam dolara.

Ne treba zaboraviti ni to da je Džon i najstariji živi bivši fudbaler univerziteta u Teksasu. Ovaj par je živi dokaz za to da ljubav može da preživi test vremena. Kažu kako je ljubav među njima tokom godina samo jačala.

