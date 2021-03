Osam načina da se oporavite od života sa toksičnim roditeljima

Ako vam roditelji uporno govore i daju do znanja "da niste dovoljno dobri", vaš bi život mogao nalikovati pravom zatvoru. Takav odnos tokom djetinjstva uveliko utiče i na vaš život u odrasloj dobi. Mogli biste se boriti sa manjkom samopouzdanja i prevelikom samokritičnošću.

Bridžit Sajd je izdvojio nekoliko načina na koje možete pomoći samima sebi da preuzmete kontrolu nad vlastitim životom te se suočite sa toksičnim roditeljima.

Prestanite se truditi ugoditi im

Ako ste odrasla osoba i ne sviđa vam se ono što su vaši roditelji zamislili za vas, ne morate ih poslušati. Umjesto toga, potrudite se ugoditi samima sebi, a ne njima jer je potpuno u redu sebe staviti na prvo mjesto.

Izgradite vlastite stavove

Život sa toksičnim roditeljima ponekad dovede do toga da više ni sami ne znate kako se osjećate ni šta mislite. Lako je izgubiti se u svemu kad vas tuđi glas nadglasa.

Ako ne mislite da ste spremni jasno i glasno reći roditeljima šta mislite, vježbajte to sa nekom drugom bliskom osobom, poput prijatelja. Na primjer, kada se dogovarate sa prijateljima gdje ćete ići, predložite mjesto koje želite umjesto da uvijek prihvatate tuđe ideje.

Prestanite se kritikovati

Ako su vas u djetinjstvu zlostavljali, ignorisali ili (pre)često kritikovali, vjerovatno ste navikli na to da i sami prema sebi budete previše kritični. Umjesto da se uvjeravate kako nikada nećete biti dovoljno dobri ili bolji od drugih, shvatite da svako ima svoj put te da je svako jednako vrijedan.

Postavite granice

Kad postavite jasne granice, to će ograničiti način na koji se drugi ljudi ponašaju prema vama. U ovom slučaju ovaj potez stvara fizički i emotivni prostor između vaših roditelja i vas kojeg vjerovatno nije bilo dok ste bili dijete.

Unaprijed razmislite postoji li nešto što ne želite podijeliti sa njima. Na primjer, recite im da ne volite njihove iznenadne posjete te da ćete im odgovoriti na poruke i telefonske pozive kad budete imali vremena te kada budete spremni.

Odnosi se trebaju graditi na međusobnom poštovanju. U početku bi vam moglo biti neugodno postaviti granice i reći roditeljima kako želite da se ponašaju prema vama, ali morate se suočiti s time.

Izbjegavajte toksične ljude

Odrastanje sa toksičnim roditeljima vjerovatno znači da niste doživjeli uobičajenu brigu, toplinu i ljubav. Nažalost, često ljudi i u odrasloj dobi nesvjesno traže društvo ljudi koji dijele iste osobine kao i njihovi roditelji. No, i drugi toksični ljudi mogu imati isti negativan uticaj na vaš život, pa ni u njima nećete pronaći toplinu, ljubav i brigu koja vam je nedostajala u djetinjstvu. Zato ih izbjegavajte.

Shvatite da je ponekad u redu odustati

Odustajanje se može činiti najtežim potezom. Čak i ako toksični ljudi ne zaslužuju svu pažnju koju dobijaju, u našoj je prirodi nastojanje da se povežemo. No, vaš odnos sa toksičnim roditeljima nije vaša krivica. Zauzmite se za sebe i, ako je to potrebno, udaljite se.

Ne morate sve podijeliti sa njima

Ne morate baš sve dijeliti sa roditeljima. Pogotovo ako vas kritikuju, ogovaraju i dijele vaše privatne stvari te probleme bez vašeg dopuštenja.

Budite svjesni onoga što dijelite sa roditeljima. Podijelite samo ono zbog čega se osjećate sigurno i ugodno.

Birajte mjesto susreta

Toksični roditelji se najsigurnije osjećaju u vašem porodičnom domu jer je to mjesto na kojem imaju potpunu kontrolu nad vama. To im daje moć da upravljaju vama. Zato, sljedeći put kada se poželite družiti sa roditeljima, odaberite javno mjesto okruženo drugim ljudima. Tamo biste vi mogli imati kontrolu jer oni neće imati priliku praktikovati svoje uobičajeno ponašanje. Takođe, to će vam pružiti priliku da budete svjesni njihovog ponašanja.

(Index.hr)