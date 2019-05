Osigurajte bebi ugodnu kupku

Prvo kupanje je važno iskustvo kako za novorođenče, tako i za roditelje. Stres, plač i nedostatak iskustva nimalo ne doprinose ugodnom iskustvu i zadovoljstvu, posebno u prvim sedmicama bebinog života.

1. Koja odjeća i koji dodaci za kupanje su potrebni?

Ručnik s kapuljačom

Pelene

Kadica za kupanje

Pamučne blazinice

Pamučni štapići za uši

Kozmetički proizvodi (krema, losion za tijelo…)

Posuda s prokuvanom vodom te rashlađena voda za umivanje

Fiziološka otopina te gazica za pranje očiju

Antiseptik - za održavanje pupčane vrpce čistom i sterilna kompresa

2. Kada prvi put kupati bebu nakon izlaska iz porodilišta?

Najbolje je pričekati s kupanjem novorođenčeta dva do tri dana, uzmite vremena da se naviknete na bebu i ona na vas. Često je bebina koža prekrivena sirastim mazom, koji štiti i hidrira kožu, stoga se ne preporučuje ranije kupanje bebe.

3. Kako bebu naviknuti na vodu?

Najbolja metoda je da postepeno stavljate bebu u vodu, počevši od nogu. Drugi način je da bebu omotate pelenom i stavite ju u vodu. Zahvaljujući peleni, novorođenče se osjeća sigurnije, toplije i mirnije, a vama je olakšano držanje bebe da vam ne sklizne iz ruku prilikom kupanja.

4. Gdje kupati novorođenče?

Mjesto za kupanje bebe treba biti uvijek isto, a najbolje je u kupatilu, gdje vam je sve nadohvat ruke, naravno, ukoliko vam prostor to dozvoljava.

5. Kadica za kupanje, umivaonik… u čemu kupati bebu?

Oblik i forma nisu toliko bitni, važno je da roditelji mogu čvrsto držati bebu. Često su oba roditelja prisutna prilikom prvih kupanja, što bebi omogućava opuštenije i sigurnije kupanje. Kao rezultat toga, roditelji se ponašaju mirnije i slobodnije, što uvelike smanjuje stres prilikom kupanja.

6. Koliko dugo bi kupanje trebalo trajati?

Koža novorođenčeta je veoma osjetljiva i zato duga kupanja nisu preporučljiva s obzirom na to da mogu uzrokovati gubitak zaštitnog sloja na bebinoj koži. Stoga se preporučuje kupanje u trajanju od pet do 10 minuta.

7. Koliko često kupati novorođenče?

To je veoma individualno; ljeti se preporučuje kupati bebicu svaki dan, dok tokom ostalih godišnjih doba bebu možete kupati svaki drugi dan. Najvažnije je da beba ima dnevnu rutinu i određeno vrijeme za kupanje. Ako ne kupate bebu svaki dan, ne zaboravite oprati intimna područja, vrat, iza uha te ostala područja na kojima se sakuplja prljavština, ostaci hrane i ostaci ljuštenja kože.

8. Da li je bolje novorođenče kupati ujutro ili naveče?

Večernja kupanja, ukoliko su u isto vrijeme svaki dan, smiruju i relaksiraju novorođenče prije spavanja.

9. Koja je idealna temperatura vode za kupanje?

Optimalna temperatura je 37 stepeni. Ipak, svaka beba je drugačija, svaka beba ima drugačiju tjelesnu temperaturu (no zapamtite da topla voda isušuje kožu).

10. Kako držati novorođenče?

Postoji nekoliko načina kako držati novorođenče, uključujući i bočno držanje ili tradicionalno - na trbuh, da beba gleda u vodu. Kao rezultat toga, beba se osjeća sigurno i mirno. Ne brinite za pupčanu vrpcu, koji trenutak u vodi neće uzrokovati nikakve probleme.

11. Kako oprati intimne dijelove kod dječaka?

Intimna njega kod dječaka zahtijeva posebnu pažnju kada je u pitanju prepucij, kojeg je nakon mokrenja, ili još važnije nakon stolice, bitno oprati, tako da se prepucij lagano pomakne dolje, no nemojte to pomiješati sa povlačenjem prepucija prema dolje. Ne zaboravite uvijek oprati intimno područje iza testisa s obzirom na to da stolica često ostaje u tom dijelu. Podignite ih i nježno operite to područje.

12. Kako oprati intimne dijelove kod curica?

Intimna njega kod curica je izuzetno važna jer su intimni dijelovi izloženi, a osjetljivi na infekcije, stoga ih operite temeljno prilikom svake promjene pelena sa pamučnim jastučićima najjednostavnijom tehnikom - ravno od gore prema dolje/prema anusu, nikada u suprotnom smjeru zato što postoji opasnost od prenošenja stolice. Ako primijetite bijelu mast između stidnih usana, to je samo sirasti maz i njega ne treba brisati. On je prirodna zaštita intimnim dijelovima i s vremenom će se sam isprati.

13. Smiju li se uši namočiti tokom kupanja?

Nije nikakav problem ako malo vode uđe u uši, na kraju krajeva, beba je devet mjeseci provela u vodenom okruženju. Ukoliko ste zabrinuti zbog toga što je voda ušla vašoj bebi u uho, možete bebu lagano nagnuti na stranu tako da voda može nesmetano isteći van.

14. Kupanje vs. spavanje

Kupanje poboljšava kvalitet sna kod novorođenčeta, i ono najvažnije, smiruje bebu, pa ukoliko beba ima problema sa spavanjem, preporučuje se da se kupanje uključi u svakodnevni ritual.

15. Pupčana vrpca

Ne brinite ako se pupčana vrpca namoči. Neće biti nikakvih problema sa zarastanjem. Samo je osušite nakon kupanja, preporučuje se pamučnim štapićem, i obrišite oko prstena. Možete i dezinfikovati sprejom, pričekati trenutak i obrisati.

16. Prehlada

Ukoliko novorođenče ima prehladu ili je bolesno nemojte ga kupati. Umjesto toga, uzmite vlažne pamučne maramice te obrišite lice, ruke, intimna područja, pazuhe, vrat, uši te ostala područja na kojima se zadržava prljavština i gdje može doći do iritacije kože. (Centarzdravlja)