Osman Samouk iz Novog Grada proslavio 101. rođendan

Načelnik Opštine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić posjetio je jednog od najstarijih stanovnika Opšine Novi Grad, dedu Osmana Samouka, koji je danas napunio 101 godinu.

Svoj 101. rođendan proslavio je u krugu najbližih članova porodice, kćeri, unuka i praunuka u veseloj i ugodnoj atmosferi u novogradskom naselju Briješće.

Ugodno druženje sa načelnikom i njegovim saradnicima proteklo je u prepričavanju dogodovština, a njegovi ukućani rado su podijelili životne priče dede Osmana.

"Dedo je proživio fin životni vijek. Hvala Bogu dobrog je zdravlja, a rođen je u vrijeme oktobarske revolucije u Rusiji. Danas smo se družili sa njim, osim što malo slabije čuje i vidi, razum ga dobro služi, pa smo se dobro ispričali. Primjetio sam da je uzrok njegove dugovječnosti, najvjerovatnije to što ga njegovi ukućani puno vole, što se dalo primjetiti tokom naše posjete. Ta ljubav stvara jedan ambijent u kojem je ugodno živjeti, a interesantno je i to da on ne koristi nikakve medicinske terapije u 101. Godini", kazao je načelnik Efendić.

Osman je rođen davne 1917. godine u selu Vejzagići kod Goražda, gdje je živio do početka 90-tih. Život je, kaže najvećim dijelom proveo u vojsci, ratovima, ali i radeći u šumi na sječi stabala i građevini. I pored toga zdravlje ga dobro služi, izuzev vida i sluha.

Odmah nakon Drugog svjetskog rata 1945. godine, Osman se oženio Rahimom Adilović sa kojom je dobio tri kćeri, Osmanu, Behiju i Hadžiru koje ga njeguju i paze.

Ipak najviše pažnje posvećuje mu najstarija kćerka Osmana koja je po njemu dobila ime i kod koje živi od 2000. godine. Vedra duha i sa osmijehom na licu Osman staračke dane provodi uživajući sa unučadima i praunučadima.

Na pitanje koji je recept za dugovječnost, Osman odgovara, zdrava ishrana.

Iz svog života Osman se sjeća mladalačkih i vojničkih dana, a osim kćeri ima šestero unučadi i 13 praunučadi, u čijem društvu se najbolje osjeća.