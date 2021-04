Ostao bez kuće u požaru, komšije mu za dva mjeseca napravile novu

Dragoljubu Simiću sa Voždovca izgubio je kuću u požaru. Komšije i prijatelji su za samo dva mjeseca izgradili novi dom od humanitarnih donacija. U okviru akcije "Srcem za komšiju" 15 momaka svakodnevno je gradilo novu kuću od temelja, koja je sada završena.

Nakon dva mjeseca predanog i požrtvovanog rada, Dragoljub Simić dobio je novi dom. Solidarne komšije uspjele su da sakupe novčana i materijalna sredstva uz pomoć kojih su podigli objekat od 45 kvadrata, koji će uskoro biti useljiv.

Dragoljubovi prijatelji Nenad Černoš i Ivan Stević kažu da su im u ovom trenutku potrebni namještaj i bijela tehnika kako bi novi dom bio potpuno funkcionalan.

"Ono što nam dalje fali da bi ovaj objekat izgledao baš onako kako mi želimo to je da nam se javi neko od firmi. Da popunimo kuću lepim nameštajem, ali i belom tehnikom. Potreban je šporet, frižider, bojler i veš mašina. To su neke stvari koje nam nedostaju. Na taj način bi našu akciju dovršili do kraja. Ne sumjam da ćemo to uraditi. Stigli smo do srca mnogih ljudi, pa ćemo tako stići i do firmi koje se time bave. Da ulepšaju i daju pečat celoj ovoj situaciji koju imamo", kaže Nenad.

"Bilo je tu dosta odricanja. Sinoć smo u 22.30 otišli kući. Svako veče ovde ostajemo do kasno. Svi mi radimo i usklađujemo se sa smenama kako bismo došli ovde da pomognemo. Uvek je ovde neka ekipa koja radi. Po celi dan budemo ovde od 8h do 22", ističe Ivan.

Humane komšije kažu da je iz ove akcije zaživjelo i Udružnje "Srcem za komšiju". Ovo udruženje će se ubuduće i zvanično baviti pomaganjem drugima kojima je potreban krov nad glavom. Ali i bilo koji drugi vid pomoći.

(N1 Srbija)