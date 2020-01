Osvojio je 142 poena na IQ testu, a ima samo tri godine

Trogodišnji dječak postao je najmlađi član koji se pridružio Mensi, najvećem i najstarijem međunarodnom društvu ljudi visoke inteligencije na svijetu.

Muhamad Hariz Nadzim je malezijskog porijekla, a živi u Ujedinjenom Kraljevstvu. Pozvan je da se pridruži Mensi nakon sastanka sa psihologom, a postigao je 142 poena na IQ testu Stanford-Binet, prenosi B92.

"Svaka čast Harizu na pozivu da nam se pridruži. Očigledno je veoma bistar i mi smo presrećni će biti član Mense", rekao je Džon Stivenidž, izvršni direktor britanske Mense.

Da bi neko postao član ove organizacije, mora "imati IQ koji spada u top dva odsto stanovništva", navodi se na njihovoj internet-stranici.

Big deal!: Three-year-old scores 142 on IQ test, meaning he's smarter than 99.7 % of the three year olds who took the Mensa test in the UK ( For simplicity's sake, let's just say that 100 kids three years old took the test in the UK ): https://t.co/OLSWj4MzsQ