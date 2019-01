Osvojio skoro 80.000 KM pa većinu novca poklonio i donirao

Da sreća prati dobre ljude dokaz je i Boško Poljak iz Glavice kod Sinja, koji je poklonio većinu novca koji je dobio na jednoj igri na sreću.

"Sto kuna sam uložio u neku igru, i odjednom je pisalo na ekranu Jackpot! Tresao sam se od uzbuđenja i sreće, rekao je Boško Poljak (46) koji je u nagradnoj igri osvojio 300 tisuća kuna (oko 79.000 KM)", počeo je svoju priču Boško i dodao:

"Svi su mi čestitali kad sam došao kući, a brat mi nije vjerovao koliki je to iznos. Dao sam braći i sestrama, a onda sam popričao s ljudima iz UTIS-a, pa sam odlučio dati i bolesnoj djeci".

Boško je većinu osvojenog novca podijelio porodici, majci, braći i sestrama, a 50.000 kuna (oko 13.000 KM) odlučio je da pokloni onima kojima je to najpotrebnije.

U dogovoru s Udrugom tjelesnih invalida iz Sinja odabrao je njih pet kojima je potrebna pomoć u liječenju te im je dao svakome po 10.000 kuna (oko 2.600 KM). Među ostalima, novac su dobili 13-godišnji Josip iz Lučana, njegov vršnjak Luka iz Čitluka, te takođe 13-godišnja Lucija iz Hrvaca.

"Nisu očekivali to od mene, bili su sretni", ispričao je Boško za portal "24sata.hr".

Njegova majka Nedjeljka kaže kako je njezin Bože završio vrtlarstvo.

"Ali ne voli radit u poljoprivredi, više voli prošetati", kroz smijeh priča mama Nedjeljka:

"E, a zato ja nisam debel", nadovezuje se odmah Boško, kojeg bratova djeca obožavaju, kao i on njih.

Boško inače živi s majkom i bratom Joškom na spratu kuće, a u prizemlju je brat Mario sa suprugom Ivanom i njihovo četvoro djece. To su Antonija (9), Lana (12), Katarina (14) i Šime (6).

"Dobar mi je stric, nekad nam nešto kupi, al' ne igra se s nama. Više voli prošetati, uvijek je veseo, to mi se sviđa", kaže 9-godišnja Antonija za svog strica.

Njena sestra Lana (10) kaže da će joj Boško biti kum na krštenju.

"Uvijek mi nešto donese, i ja ga volim, uvijek se zeza s nam", kaže Lana.

Boško je odlučio da uloži i u porodičnu kuću pa će dati gotovo 70.000 kuna (oko 18.40 KM) u obnovu fasade. Sebi je kupio novu sobu, a počastio se i novim televizorom, mobilnim telefonom, laptopom i garderobom.

"Mami i dvojici braće i dvjema sestrama dao je ukupno 100.000 kuna (oko 26.000 KM). A ostalo je i njemu novca koje je stavio na banku. Jako smo se iznenadili dobitkom. Zna on zaigrati, znao je osvojiti po 500, 1000 kuna, ali ovako velikom iznosu se nismo nadali. Ma Bože je dobar čovjek", kaže snaha Ivana.

S tim se slaže i Petar Malbaša, porodični prijatelj, koji je želio još jednom podvući koliko je Bože dobar čovjek.

"Ja nisam čuo da netko u ovom kraju napravio ovo što je napravio Boško. Mnogi su sposobni i dobrostojeći, i neka su, nisu ništa ukrali, ali nemaju ovaj senzibilitet. On je skroman i plemenit, da ne kažem sirotinja, i ima srce i dušu i napravio je ovo s velikim užitkom. Drago mi je da će se za ovu priču čuti da mu se oda počast i poštovanje i da bude primjer drugima. Darivanje je bogatstvo i on to zna", zaključuje Petar.

