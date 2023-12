Osvojio titulu najboljeg barmena u BiH: Sjećam se kada nisam znao "pustiti" espreso

DERVENTA - Takmičenje "Gentleman sour“, koje je proteklog mjeseca u Mostaru okupilo petnaestak talentovanih barmena iz čitave BiH, postavilo je Dervenćanina Miloša Škrgu na ovogodišnji tron domaćih autora koktela.

Iako je ove godine doživjelo tek treće izdanje, takmičenje koje organizuje "Gentleman Jack" jedino je ove vrste u BiH i nagrađuje najautentičnije koktele i njihove kreatore. Škrga je simpatije žirija pobrao sa svojim koktelom – desertom, ali i vještinom pripreme.

"Ova nagrada mi je podstrek da nastavim da radim i svojevrsna potvrda najboljih iz ove branše da sam na dobrom putu", kazao je Škrga koji u vodama barmenstva plovi šest godina, a prije dvije godine na istom takmičenju osvojio je treće mjesto.

"Ove godine konkurencija je bila veoma jaka, zbog čega mi je i zadovoljstvo zbog učešća bilo još veće. Mogli smo da razmijenimo mišljenja i da jedni drugima budemo inspiracija. Osim toga, važna mi je bila i reakcija publike, a imao sam zaista pozitivne komentare za svoj rad", rekao je Škrga.

U svijetu ugostiteljstva, kako objašnjava ovaj Dervenćanin, našao se iz znatiželje, i to najviše istražujući sastojke za koktele, a to ga je dovelo do bar akademije u Banjaluci.

"Završio sam osnovnu i elektrotehničku srednju školu u Derventi, a 2018. godine znatiželja me odvela na bar akademiju u Banjaluci koja je pionir te vrste edukacije u BiH. Mjesec i po, koliko traje akademija, osim što sam stekao osnove bartendinga, stekao sam i ljubav prema tom poslu i inicijalnu želju da to bude moje zanimanje. Dalje iskustvo sam sticao na radnim mjestima u Posušju i Dubrovniku, a priliku za edukaciju sam iskoristio prošle godine na 'Raise the Bar' akademiji u Zagrebu. Svakako, planiram da nastavim da se usavršavam ", rekao je Škrga.

Primijetio je da se na našem području još uvijek poistovjećuju baremeni sa šankerima i konobarima.

"Ono za šta se zanimaju bartenderi jeste analiza pića, porudžbine, sirovine potrebne za pripremu, počev od postanka i istorijskih činjenica, do finalnog serviranja i meni je najdraži kontakt sa gostima i interesovanje koje priprema napitka izazove", kazao je on.

Kada je riječ o ugostiteljstvu u Derventi, Škrga vjeruje da je neminovno unapređene ove oblasti.

"Vjerujem da će doći vrijeme, sa mlađim generacijama, kada ćemo moći govoriti o vrhunskom ugostiteljstvu i u Derventi", rekao je Škrga.

Dodao je da je i sam krenuo "od nule".

"Sjećam se perioda kada nisam znao 'pustiti' kafe espreso na aparatu, a kamoli da pomislim da idem na kurs 'late art'. Za mene je bio izazov da učim i savladavam nova znanja, a to isto želim i danas", naglasio je Škrga.

Pobjednički koktel

Zadatak takmičara "Gentleman sour" bio je da pripreme koktel "Whiskey sour" sa sopstvenim pečatom poštujući i elemente pripreme, dekoracije, odnosa prema publici i žiriju i prezentacije.

"Počeo sam od ideje da koktel koji pripremim bude serviran kao desert i zato je proces počeo traženjem 'idealnog' deserta. Inspiraciju sam crpio iz poslastice koju sam isprobao nekad ranije u Dubrovniku, a koja mi se urezala u sjećanje. Takmičenje nas ograničava na sedam sastojaka, ali sa osnovom 'Gentleman Jack'. Tome sam dodao liker od kokosa, svježi sok od maline sa limuntusom, pire od marakuje, 'fomer' biljnog porijekla umjesto bjelanjka koji je uobičajen, keks od kokosovog brašna i prah od dehidrirane maline", objasnio je Škrga za "Derventski list".

