Otkriće naučnika koje bi vam moglo pomoći da imate najjače jaje u naselju

Naučnici su konačno otkrili misteriju koje se posebno sjetimo za vrijeme vaskršnjih dana a posebno u igri u kojoj je važno imati jaje s najtvrđom ljuskom u naselju kako bi mogli da pometemo konkurenciju i okrunimo se titulom vlasnika najjačeg jajeta.

Jaje je gotovo nepropusno sa spoljne strane a sa unutrašnje toliko mekano da ga mali ptić može probiti. Naučnici su sada otkrili razlog zašto je to tako, pa tvrde da su za to zaslužne promjene koje se događaju za vrijeme inkubacije i koje mijenjaju strukturu ljuske jajeta, piše "The Independent".

Naučnici sa univerziteta u Montrealu upotrijebili su nove tehnologije kako bi mogli da proučavaju molekularnu nanostrukturu i mehanička svojstva. Ptice su, kažu, izvukle maksimum iz miliona godina evolucije kako bi razvile najsavršenija jaja - čauru u kojoj će sigurno i zaštićeno moći da raste njihovo 'mlado'.

Ljuska jajeta primjerak je savršene čaure koja je tanka, zaštitna biomineralizovana komora za rast embrija koja sadrži sve hranjive tvari potrebne za rast malog ptića.

Jaja su tako teška za polaganje i za vrijeme rasta upravo zato da bi se zaštitila od lomljenja. Za vrijeme svog rasta u zaštitnoj komori ptić troši velike količine kalcijuma za izgradnju kostiju, a taj prijeko potrebni kalcijum nalazi se ljusci. Tokom procesa inkubacije pomalo se ispušta, taman onoliko koliko mu je dovoljno da svoje sazrijevanje pokaže i potvrdi lomljenjem ljuske.

Funkcionalna ljuska tako ove procese može provoditi zbog stalnih promjena koje se događaju za vrijeme inkubacije.

Otkrili su da je glavni faktor koji određuje snagu ljuske zapravo mineral povezan s osteopontinom, proteinom ljuske jajeta koja se takođe nalazi i u kostima.

"Ljuske jajeta jako je teško istraživati tradicionalnim metodama, budući da se lako lome u trenutku dok pokušavamo da odrežemo mali komadić uzorka kako bi ga mogli testirati mikroskopom", rekao je profesor Mark Meki.

Njihovo istraživanje je otkrilo 10 do 20 odsto 'slabijih' jaja, sa slabom ljuskom koja se može slomiti, što zapravo povećava rizik od razvoja salmonele.

"Razumijevanje ovih procesa omogućiće nam u budućnosti razvoj i u prehrambenoj industriji, na primjer u razvoju genetskih svojstva kokoški, koje se uzgajaju, kako bi proizvodile jaja s čvrstom ljuskom što bi trebalo doprinijeti i poboljšanju sigurnosti prehrane", rekao je.

(Express.hr)