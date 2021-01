Otpušten iz bolnice nakon 306 dana liječenja od posljedica korone

Penzionisani advokat Džefri Volf vratio se kući nakon 306 dana provedenih u bolnici u koju je smješten u prvim sedmicama pandemije nakon što je otkriveno da je zaražen korona virusom.

Vjeruje se da je ovaj 74-godišnji Britanac proveo u bolnici jedan od najdužih perioda tokom liječenja od Kovida-19.

On je u jednom trenutku bio u toliko lošem zdravstvenom stanju da su bolničari pozvali njegove sinove da se oproste od njega, međutim, on se, prema njegovoj priči, iz kome iznenada probudio u julu prošle godine.

Nakon što je otpušten sa intenzivne njege u bolnici Vitingtonu, prebačen je na liječenje u Kraljevsku bolnicu za neuro-invaliditet u Londonu zbog oštećenja mozga usljed zaraze korona virusom što je izazvalo paralizu jednog dijela tijela i afaziju.

"Osoblje u obje bolnice je bilo nevjerovatno. Sretan sam što se vraćam kući nakon ovolikog vremena. Za mene je ovaj dan poput slobode. Da znate da se najviše radujem odresku i čipsu", kazao je Volf.

Kao penzionisani advokat bio je izuzetno aktivan, trenirao je i imao brojne hobije te je bio bez bilo kakvih problema sa zdravstvenim stanjem. Zaraza je pokazala svoju najgoru stranu pa su tako ljekari prvo kazali njegovoj djeci da je riječ o meningitisu.

Prva faza njegovog liječenja trajala je 127 dana, od čega je 67 proveo na respiratoru. Iz bolnice je ispraćen aplauzom, nakon čega je prebačen na neurološku rehabilitaciju za govor i fizikalnu terapiju.

Na rehabilitaciji je proveo dodatnih 179 dana, a u četvrtak je pušten kući.

"Bila je to vraška borba. Njegova prva šala je bila da je izabrao težak način za preskočiti zadnju godinu Trampovog mandata, ali da je svejedno vrijedilo", rekao je jedan od njegovih sinova, piše "The Guardian".

I can't tell you how thrilled I am to be able to write this: after an incredible 127 days in hospital since first getting covid, 67 of them on a ventilator, Dad was finally discharged from hospital today. His whole team was there to clap him out - what a beautiful moment. pic.twitter.com/GISJsmVA1a