Ova pitanja mogu ojačati vezu roditelja sa djetetom

Puno toga može se vrtjeti u podsvijesti djeteta i jednostavno nikada ne možemo biti sigurni o čemu razmišlja.

Zato je dobro s vremena na vrijeme pitati dijete šta misli. Možda se to čini malo neuobičajeno, ali može dugoročno ojačati našu vezu s djetetom. Ovo su pitanja koja bismo trebali postaviti svom djetetu.

1. "Misliš li da razumijem tvoje osjećaje kada ih podijeliš sa mnom?"

Vrlo je važno da dijete osjeća da ga čujete i razumijete. Na taj će način biti susretljivije i otvorenije u razgovoru o svakoj temi.

2. "Šta ti se najviše sviđa kod mene?"

Djetetu se može svidjeti nekoliko stvari kod roditelja. Ipak, saznanje o tome čemu se kod nas najviše divi može nam pomoći da bolje razumijemo njegova razmišljanja.

3. "Šta voliš raditi sa mnom kad smo zajedno?"

Različita djeca vole različite aktivnosti. Neka možda vole plesati, a neka igrati fudbal na otvorenom. Dakle, saznanje kako dijete voli provoditi vrijeme s nama, može puno pomoći. Možemo se sve više prepustiti toj aktivnosti kako bismo uspostavili sjajnu vezu sa svojim djetetom.

4. "Šta ti se ne sviđa kod mene?"

Djeca nemaju filter. Stoga, za razliku od odraslih, neće nam dati diplomatski odgovor kada ih pitamo o stvarima koje ne vole kod nas.

Zato ih trebamo znati saslušati, prihvatiti konstruktivnu kritiku i raditi na pomenutim stvarima.

5. "Misliš li da ti ponekad ne posvećujem dovoljno vremena?"

Kao i u svakoj drugoj vezi, otvorena komunikacija s djecom uveliko doprinosi izgradnji jakih temelja. U užurbanosti naših života, koliko god vremena provodimo sa svojom djecom, njima možda neće biti dovoljno. Zato je važno pitati ih i čuti njihovo mišljenje, piše Times Now News, prenosi Index.hr.

6. "Jesi li ponosan na mene?"

Kako se moje dijete osjeća kad me vidi? Je li ponosno na moja dostignuća? Zna li uopštte za njih i priznaje li ih? To su pitanja koja trebamo postavljati. S djecom moramo razgovarati o svojim borbama, izazovima, dobrim i lošim trenucima; sve će im to pomoći da nas bolje upoznaju.

Postavljanje pravih pitanja može značajno poboljšati odnos s djecom, jačajući vezu kroz otvoren razgovor i međusobno razumijevanje.

