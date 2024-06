Ovako se ponašaju ljudi koji izbjegavaju odgovornost u vezama

Preuzimanje odgovornosti u odnosima može biti zahtjevno, ali je nužno. Nekima je to, međutim, teško, stoga često padaju u obrasce koji ih odvraćaju od preuzimanja odgovornosti za svoje postupke i odluke.

"To nije neuobičajeno. Osim toga, oni koji se bore s odgovornošću obično pokazuju specifična ponašanja. Možda nisu tako očigledna, ali vjerujte mi, tu su", otkrila je porodična i bračna savjetnica Tina Fey. Otkrila je tri takva ponašanja.

1. Prebacivanje krivice

Puno je lakše okriviti nekog drugog, nego prihvatiti da smo pogriješili. To je klasičan obrambeni mehanizam i možda je češći nego što mislimo, ističe savjetnica.

"Igra okrivljavanja može imati mnoge oblike, od direktnih optužbi do suptilnih. Može biti očigledna kao svađa ili prikrivena poput sarkastične primjedbe. Ali krajnja crta ostaje ista: to je način izbjegavanja odgovornosti za svoje postupke ili odluke. To je ponašanje na koje ćete često naići kod pojedinaca koji se bore s prihvaćanjem svoje uloge u vezi", pojasnila je.

2. Izbjegavanje sukoba

Sukob ne mora uvijek biti negativan. Fey ističe da je to zapravo često nužan korak prema rješavanju problema i rastu.

"Ipak, kada se ljudi bore s odgovornošću u odnosima, mogli bi izbjegavati bilo kakav oblik sukoba. Izbjegavanje konfrontacije znači izbjegavanje mogućnosti da vas se smatra odgovornim za postupke ili odluke. To je neka vrsta puta za bijeg, izlaz iz suočavanja s vlastitom ulogom u sukobu u vezi", rekla je.

3. Nedosljednost u djelima i riječima

"Jedno od najzbunjujućih ponašanja jest nedosljednost između djela i riječi", kaže savjetnica. Većina nas je možda već i na to naišla. Neko kaže jedno, a njegova djela pričaju sasvim drugu priču.

"Prema mom iskustvu, ova nedosljednost često je izdajnički znak da se netko bori s odgovornošću u vezi. Kao da riječima pokušavaju oslikati određenu sliku sebe, ali njihova djela otkrivaju pravo platno. Ta nedosljednost može biti uznemirujuća i zbunjujuća. Može vas ostaviti u nedoumici što je stvarno, a što nije. Ipak, važno je znati da djela često govore više od riječi", zaključila je Fey.

(Index.hr)

