Ove rečenice svako dijete zaslužuje da često čuje od roditelja

Roditelji su osobe koje najviše utiču na razvoj i ponašanje djece. Djeca posmatraju i oponašaju ponašanje svojih roditelja, stoga je važno da ih poduče pravim vrijednostima i osiguraju da njihova djeca odrastaju u domu punom pažnje, ljubavi i razumijevanja u kojem će se osjećati sigurno i moći napredovati.

Pozitivne afirmacije koje roditelji govore djeci pomažu u izgradnji samopouzdanja i emocionalne inteligencije. U nastavku izdvajamo koje su to pozitivne rečenice koje bi svi roditelji često trebali govoriti svojoj djeci.

"Volim te"

Dvije su jednostavne i kratke riječi, ali njihov je uticaj ogroman, posebno u odnosu roditelj-dijete. Prema studiji objavljenoj u Journal of Family Psychology, djeca koja često od roditelja čuju izraz "volim te" pokazuju viši nivo sreće i imaju veći osjećaj samovrijednosti, prenosi The Times of India.

"Ponosim se tobom"

Priznavanje djetetovih ostignuća, ma kako mala bila, utiče na jačanje njihovog samopouzdanja. Jedno istraživanje koje je provelo Američko psihološko društvo pokazalo je da roditeljske pohvale pomažu djeci razviti način razmišljanja o rastu.

"Hvala ti"

Izražavanje zahvalnosti uči djecu važnosti uvažavanja i ljubaznosti. Roditelji trebaju zahvaliti svom djetetu na pomoći, saradnji ili jednostavno na tome što je ono što jeste. Time uče svoju djecu da čine isto prema njima, ali i prema svim drugim ljudima koji ih okružuju.

"U redu je griješiti"

Uvjeravanje djece da su greške dio učenja pomaže im razviti snagu za učenje više. Kao roditelji, potaknite ih da isprobaju nove stvari i uče iz svojih iskustava, prenosi The Times of India.

"Kako se osjećaš zbog toga?/Šta misliš o tome?"

Roditelji koji djecu pitaju o njihovim osjećajima pokazuju da cijene njihove emocije i mišljenja. Ovo posve jednostavno pitanje pomaže djeci da artikuliraju svoje emocije i razviju dublji odnos s roditeljima.

"Vjerujem u tebe"

Povjerenje u djetetove sposobnosti može uveliko uticati na njegovo samopoštovanje. Roditelji koji vjeruju u djetetove potencijale povećavaju njegovu motivaciju i akademski uspjeh. Ako ste roditelj, izrazite vjeru u njegove sposobnosti i potaknite ga da slijedi svoje ciljeve.

"Usrećuješ me"

Kada roditelji daju djetetu do znanja da donosi radost u njihov život, ojačavaju njegov osjećaj vrijednosti. Djeca koja se osjećaju cijenjeno od strane svojih roditelja imaju veću vjerojatnost da će razviti pozitivno samopouzdanje i emocionalno blagostanje.

"Kako ti mogu pomoći?"

Ponuda podrške pokazuje djetetu da su roditelji tu za njega. Uključivanje roditelja i podrška pozitivno utiču na djetetove akademske i društvene rezultate. Ovo pitanje takođe uči djecu da je traženje pomoći znak snage, a ne slabosti, prenosi The Times of India.

"Žao mi je"

Izvinjavanje djetetu kada pogriješite pokazuje poniznost i odgovornost. Uči ih koliko je važno priznati svoje greške, ispraviti ih i pokušati izgladiti odnose s ljudima koji su im važni u životu. Takođe, uči ih da je u redu reći "žao mi je", čak i kada je jako teško priznati grešku.

(Index.hr)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.