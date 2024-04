Ove vještine djeci garantuju uspjeh

Roditelji često brinu o tome kako će njihova djeca funkcionisati kao odrasle osobe.

Naravno, svako je dijete drugačije i razvija se svojim tempom, ali neke strategije pokazale su se djelotvornijim od drugih kada je u pitanju vaspitanje uspješne djece.

Psiholozi i drugi stručnjaci za roditeljstvo izdvojili su pet načina na koje roditelji mogu pomoći svojoj djeci da budu uspješna.

1. Dajte prednost samopouzdanju nad samopoštovanjem

Ponekad možemo mijenjati samopouzdanje i samopoštovanje. Međutim, kada je riječ o odgoju uspješnog djeteta, jedno je važnije od drugog, rekla je obrazovna psihološkinja Michele Borba za CNBC, 2022. godine.

Samopoštovanje predstavlja kako gledamo na sebe uopšteno, a samopouzdanje je odraz toga koliko smo sigurni u vlastite sposobnosti u određenoj situaciji.

Ta su dva koncepta povezana, ali istraživanja pokazuju da je samopouzdanje bolji pokazatelj budućeg uspjeha jer pomaže učvršćivanju dječjih uvjerenja da će njihove vještine i napori dovesti do dobrih rezultata, poput dobijanja dobrih ocjena ili dobrih rezultata u sportu.

“Pravo samopouzdanje rezultat je dobrog rada, suočavanja s preprekama i smišljanja rješenja”, ističe Borba.

Roditelji najbolje mogu podići samopouzdanje svoje djece tako da se povuku i dopuste im da sama uspiju ili ne uspiju, umjesto da pokušavaju riješiti njihove probleme, savjetuje Borba.

2. Učite ih samokontroli

Samokontrola pomaže odrediti budući uspjeh, pokazuju istraživanja. Kada djeca nauče ignorisati nepotrebne distrakcije te kontrolisati vlastite emocije i ponašanje, obično odrastu i postanu pametnija i motivisanija, pokazalo je vjekovima dugo istraživanje psihologa s novozelandskog Sveučilišta Otago.

“Postati nepodložan distrakcijama najvažnija je vještina za 21. vijek, i to je vještina kojoj mnogi roditelji ne uspijevaju naučiti svoju djecu”, istaknuo je stručnjak za psihologiju, Nir Eyal, za CNBC 2019. godine.

Eyal preporučuje da se počne rano. Mala djeca mogu početi shvaćati koncept vremena, što znači da roditelji mogu početi objašnjavati važnost planiranja vremena.

3. Dajte im autonomiju

Samomotivacija je jedna od dvije važne osobine koje mogu pomoći djeci da izrastu u uspješne odrasle osobe, izjavio je dječji psiholog dr. Tovah Klein za CNBC prošle godine. Druga je povjerenje.

Stručnjakinja za roditeljstvo, Esther Wojcicki, savjetuje roditeljima da uspostave očekivanja za svoju djecu kada su u pitanju svakodnevne radnje kao što su spremanje za školu, odabir aktivnosti nakon nastave i obavljanje kućnih poslova.

“Što više vjerujete svojoj djeci da će sama raditi stvari, to će ona biti više osnažena”, rekla je Wojcicki za CNBC 2022.

4. Ne opterećujte se savršenstvom

Wojcicki je odgojila troje uspješne djece, ali od njih nikada nije zahtijevala savršenstvo. Kaže da je to napravilo veliku razliku. Djeci treba dati prostora za neuspjeh, odnoseći se prema njihovim greškama i neuspjesima s empatijom, a ne s prezirom.

Kako bismo im pomogli zadržati samopouzdanje, trebamo ih učiti da na neuspjehe gledaju kao na prilike za učenje. Perfekcionizam ne garantuje uspjeh, ali može pridonijeti problemima mentalnog zdravlja, kao što su tjeskoba i nisko samopoštovanje, pokazuju istraživanja.

5. Razgovarajte o finansijskoj pismenosti

Nikada nije prerano učiti djecu o novcu: kako ga zaraditi, pametno potrošiti i štedjeti. Stručnjakinja za roditeljstvo, Margot Machol Bisnow, intervjuirala je roditelje 70 visoko uspješnih odraslih osoba za svoju knjigu iz 2022. “Raising an Entrepreneur: How to Help Your Children Achieve Their Dreams”. Poučavanje finansijske pismenosti bila je zajednička nit za te roditelje, otkrila je.

“Iako roditelji s kojima sam razgovarala nikada nisu tjerali svoju djecu na traženje dobro plaćenog posla, svi su se trudili naučiti svoju djecu o novcu u bilo kojem obliku”, napisala je Bisnow za CNBC 2022. godine.

Na primjer, roditelji mogu s djecom razgovarati o novcu na praktičan način, kao što je rasprava o tome koliko koštaju svakodnevne stvari, zaključuje investitorica školovana na Harvardu, Alexa von Tobel.

