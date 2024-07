Ovo je najzdravija zemlja na svijetu

Želite da živite dugo na mjestu koje se smatra najzdravijim na svijetu - odgovor potražite u Italiji.

Bez obzira na nestabilne ekonomske uslove, visoku stopu nezaposlenosti, Italijani su poznati kao narod koji živi dugo i zdravo.

"Bloombergov" globalni zdravstveni indeks, koji poredi varijable kao što su - uzrok smrti, dugovječnost, zagađenje, krvni pritisak, zavisnost od nakotina..., smjestio je Italiju na sam vrh liste najzdravijih zemalja na svijetu.

Mediternaska država okružena je sa pet mora i označena je kao najzdravija zemlja na svijetu po "Bloombergovom" Globalnom zdravstvenom indeksu od 163 zemlje.

Beba rođena u Italiji može da očekuje da će živjeti do kasnih osamdesetih, navodi "Panorama", prenosi Nova.

Iako je Italija među najrazvijenijim zemljama svijeta, njen rast stagnira već decenijama, a gotovo 40% mladih je nezaposleno.

Uprkos svemu, Italijani su u znatno boljoj formi nego Amerikanci, Kanađani ili Britanci, koji sa druge strane imaju visokorizične zdravstvene probleme kao što su visok krvni pritisak i holesterol, ali i problemi sa mentalnim zdravljem.

Italijanska kuhinja zaslužna je za dobro zdravstveno stanje nacije. Mediteranska ishrana bogata povrćem i djevičanskim maslinovim uljem, koju Italijani obožavaju smatraju se eliksirom dugovječnosti.

Mediteranska ishrana bazirana je na velikoj količini povrća, mahunarki, pasulja, ribe, maslinovog ulja i orašastih plodova.

Ovaj način ishrane podrazumijeva niži unos mesa i mliječnih proizvoda. Ovaj način ishrane naročito je pogodan za zdravlje srca.

"The New England Journal of Medicine" radio je više istraživanja na ovu temu, a nedavno su objavili i studiju rađenu na uzorku od 22.000 Grka, koji su svoju ishranu bazirali na mediteranskoj ishrani. Rezultati su pokazali da su ovi Grci živjeli duže od ostalih.

Takođe, još jedno istraživanje ovog medicinskog časopisa objavilo je rad o tome kako mediteranska ishrana utiče na prevenciju kardiovaskularnih bolesti.

Rezultati su pokazali da oni koji su se hranili mediteranskom ishranom mnogo rjeđe boluju od kardiovaskularnih bolesti nego oni koji su se hranili redukovanom ishranom.

Na drugom mjestu liste najzdravijih zemalja je Island, a na trećem Švajcarska, dok se na četvrtom i petom mjestu nalaze Singapur i Australija.

U međuvremenu, 4.500 kilometara južnije, u Sijera Leoneu, prosječna starost osobe koje se sada rodi biće 52 godine, piše "The Independent", što je čini zemljom najgorom za život prema ovoj listi.

Svaka država ocijenjena je na temelju očekivanog trajanja života, uzroka smrti i zdravstvenh rizika, poput visokog pritiska, konzumacije nikotina, neuhranjenosti i pristupa pitkoj vodi.

