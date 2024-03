Ovo su tri najčešće greške u postavljanju granica djeci

Postavljanje granica u životu djece ima mnogo koristi, ali ponekad roditelji čine greške kojih ni sami nisu svjesni. Edukatorka za odgoj Tanja Hrvatin Šimičić podijelila je tri najčešće greške koje roditelji čine kada je u pitanju postavljanje granica djeci.

Roditelji imaju pogrešna očekivanja

Kao prvu grešku roditelja edukatorka je istakla da roditelji imaju pogrešna očekivanja od djece. Hrvatin Šimičić je napisala: "Očekuješ da se dijete može kontrolirati i poslušati svaki put kad postaviš granicu, a ne možeš se kontrolirati ni ti. Sjećaš se kada si zadnji put vikao/la, a znaš da to loše djeluje na dijete. E, to je to. Djetetov mozak je tek u razvoju, što znači da su nepoželjna ponašanja za očekivati, a dijete treba roditelja koji vodi postavljanjem granicama i dosljednošću. Ne kaznama."

Roditelji nisu dosljedni

Roditelji bi trebali biti dosljedni u provođenju granica i pravila, istakla je ona

"Sto puta mu govoriš da nešto ne smije raditi ili da nešto napravi, i na kraju se naljutiš i svađate se kao dvoje djece, umjesto da djeluješ. Ako ne želi ugasiti TV, a rekla si mu da ugasi, dođi i ugasi TV. To se zove dosljednost. Ne moraš se pritom živcirati. Ti pomažeš svom djetetu u razvoju sposobnosti samokontrole. Ako kažeš da je vrijeme za spavanje, a tvoje dijete ne želi, to je njegova želja, ne i potreba. Ti vodiš", navela je u objavi na Instagramu.

Dijete mora biti srećno

"Tvoja je zadaća da postaviš granice, a djetetova da se tim granicama opire, da plače, da se s tim ne slaže, da je tužno jer mu se svijet srušio kad si rekla da ne može sada pojesti keks. To ne znači da si loša majka ili otac i da tvoje dijete pati te će biti oštećeno", pojasnila je edukatorka i izdvojila to kao treću najčešću grešku roditelja.

(Index.hr)

