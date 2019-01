Ovo više nije najdepresivniji dan u godini?

Ovaj dan u januaru već godinama se smatra najdepresivnijim danom u godini, a kao "tužni ponedjeljak" definisao ga je prije 13 godina psiholog Klif Arnal. U pitanju je 21. januar, a dok mnogi daju savjete kako "preživjeti" ovaj dan, direktorka Fondacije za mentalno zdravlje iz Londona Izabela Goldi tvrdi da ovo nije najdepresivniji dan, i da je zapravo "izmišljen" kako bi se bolje prodavali aranžmani za ljeto.

Arnal je prošle godine za Independent govorio o ovom fenomenu i rekao da mu je žao što se njegov pojam “tužni ponedjeljak” gleda kroz negativnu konotaciju.

“To nikada nije bila moja namjera da to zvuči tako loše”. Januar je zapravo veoma dobar mjesec za početke – bilo da je u pitanju karijera, poznanstvo, veza…” dodao je on.

A kako biste izbjegli sumornost ovog dana, isplanirajte neki put, jer, ipak je tvorcu “tužnog ponedjeljka” ovo zapravo i bila namjera.

Treći ponedjeljak u godini, naime smatrao se najdepresivnijim jer navodno već do tada nas prođe sva euforija od praznika, a ljeto se čini tako daleko. Pojam "tužni ponedjeljak" definisao je Arnal i čak napravio formula po kojoj je došao do njega. To je formula [W + (D-d)] x Tq ÷ [M x Na]. U ovoj formuli W predstavlja vremenske prilike, D dug, d mjesečnu zaradu, T vrijeme nakon Božića, Q vrijeme nakon naših propalih pokušaja da nešto uradimo, M nizak nivo motivacije, a NA potrebu za preduzimanjem akcije - te je zaključio da je treći ponedjeljak u januaru najdepresivniji dan u godini.

Goldi navodi da "tužni ponedjeljak" ne postoji, te objašnjava da je smišljen 2005. godine kako bi se rasprodale turoističke destinacije za ljeto.

"Od tada je to postalo PR događaj čiji je primarni cilj bio da proda usluge", navela je ona, prenosi USA Today.

Goldi je navela da je od vitalnog značaja razlikovati osjećaj tuge ili sumornosti tokom jednog dana od stvarne mentalne bolesti. Možete, kako navodi, tog dana da se osjećate malo lošije, jer su praznici prošli, ali dodaje, "tužni ponedjeljak nije najdepresivniji dan u godini".

"Ideja da depresiju možete da izračunate pomoću neke formule nije dobra", poručila je ona, te dodala da teorija "tužnog ponedjeljka" ipak nije potpuno isključena, jer je mentalno zdravlje pod uticajem okoline.

Zbog toga je navela i da postoji depresija koja se javlja svake godine u istoj sezoni.

"Glavni faktori rizika za mentalno oboljenje (siromaštvo, traume, usamljenost, stalni stres i fizičko zdravlje) nisu ograničeni na mjesec dana, a kamoli na jedan dan. Možemo da raspravljamo o sezonskim varijacijama, imajući u vidu to da neki ljudi koji žive sa problemima koji se tiči mentalnog zdravlja, mogu nekih dana da se osjećaju lošije, pogotovo zimi. Međutim, ljudi koji imaju ove problem oni se sa njima bore svakog dana", zaključila je ona.