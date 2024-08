Padobranskim skokom proslavila 102. rođendan

​Za padobranstvo nikad niste suviše stari, poručila je Britanka Manet Bejli koja je skokom u tandemu proslavila 102. rođendan i tako postala nova nacionalana rekorderka.

Britanka iz Benhol Grina u grofoviji Safok na jugoistoku Engleske, obilježila je 102. rođendan skokom iz aviona. Takođe, njen padobranski podvig bio je prilika da sakuplja novac za tri dobrotvorne organizacije, koje je opisala kao "veoma drage njenom srcu".

Vojna veteranka, kao članica Ženske kraljevske pomorske jedinice, bila je u Egiptu tokom Drugog svjetskog rata.

"Uvijek morate tražiti nešto novo. Jednom sam bila udata za padobranca, ali nikada nisam sama skočila", rekla je Bejlijeva uoči skoka.

Planirani skok pratila je i podržala velika grupa gledalaca, među kojima su i sugrađani, koji su doputovali na aerodrom da posmatraju njen rođendanski skok.

The incredible Manette Baillie skydiving this morning at Beccles airfield for her 102nd birthday sponsored by Goldster!! #manettebaillie #102yearoldskydiver pic.twitter.com/q1FOZtqzyU