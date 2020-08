Par pomogao beskućniku da pronađe porodicu nakon 20 godina

Kada su Randi Emans-Beilin i njen dečko Džon Suazo u Los Anđelesu naišli na beskućnika u blizini njihove kuće, par je znao da moraju nešto učiniti.

S obzirom da je Randi 2014. godine pokrenula humanitarnu organizaciju pod nazivom "Project Backpack", koja pomaže beskućnicima u Los Anđelesu, uspjeli su mu ponuditi sredstva.

Randi je otišla u šetnju sa svojim psom i u tom trenutku srela je muškarca po imenu Frenklin.

Kazao je nešto što ju je zaista dirnulo, piše "Metro".

"Zašto ljudi samo stoje i gledaju u mene ili mi se smiju? Ja sam izuzetno obrazovan čovjek. Pozdravite me. Nemojte me samo ignorisati i upućivati mi 'one' poglede", kazao je Frenklin.

Randi i Džon odlučili su da Frenklinu poklone ruksak koji nude i drugim beskućnicima u gradu, pun hrane, vode, čarapa i ostalih stvari koje bi mu mogle koristiti. Međutim, dok su mu nudili predmete, počeli su razgovarati s njim i saznali su više o njegovom životu. Tako su otkrili da on nije vidio svoju porodicu 20 godina. Nakon toga odlučili su mu pomoći da nađe svoju porodicu.

Randi je priču podijelila na Instagramu. U objavi je napisala da je Frenklin jako pametan i ljubazan i da sve što je želio je bilo da pronađe svoju porodicu. Njegova priča imala je sretan kraj upravo zahvaljujući Randi i Džonu.

"On i njegova porodica nisu razgovarali više od 20 godina. Čim smo im rekli da smo ga pronašli, rekli su da će doći po njega jer su i oni njega tražili već 20 godina. Skupili smo novac i odveli ga u hotel, nabavili mu odjeću i obuću, hranu i ostale potrepštine", kazala je Randi.