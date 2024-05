Pas spasio život mladiću: Priča iz Prnjavora pokazuje da je pas najbolji prijatelj čovjeku

PRNJAVOR - Dario Habijanec iz Donjih Štrbaca kod Prnjavora, nedavno je podijelio lijepu priču o vjernosti njegovog psa Gare, koja se pronijela regionom, a koja pokazuje da životinje mogu da i spasu život čovjeku.

Slučaj koji pokazuje zašto je pas najbolji čovekov prijatelj - Garo je doveo pomoć povrijeđenom mladiću koji je zapomagao.

Ovaj mladić je doživio ozbiljnu povredu dok je sa motornom testerom sjekao drva, a pomoć je doveo niko drugi nego njegov pas - pametni Garo. On je jedini čuo njegovo zapomaganje, jer su roditelji bili zauzeti sa radom za mašinama i na njivi.

Dario je za "Novosti" ispričao šta se desilo.

“Povreda koju sam zadobio je bila poprilično teška jer sam se posjekao po samom koljenu, čašici, dok sam radio u šumi udaljenoj od kuće 400 metara. Pas je bio kod kuće u tom trenutku. Čuo me jer sam dovikivao ukućane pa je dotrčao do mene. Video je šta mi se desilo, ponjušio me, otrčao i vratio se sa mojom majkom, koju je prvobitno povukao za pantalone da bi je doveo do mene”, počeo je priču Dario.

Povrijeđeni Dario je zbrinut u bolnici, a sve to vrijeme Garo je tužno čekao svog vlasnika, ne znajući gdje je.

Dario objavljuje klipove na Jutjub-kanalu "Doktor Habi" gdje plasira poljoprivredni sadržaj i život na selu, a i Garo je često u kadru.

I supruga Nataša učestvuje u snimanju tih sadržaja, a imaju skoro 70 hiljada pratilaca. I drugi jutjuberi iz regiona, kao što su "Debeli Sremac" su sa ovim popularnim parom snimili tzv. kolaž.

“Garo je ležao ispred kuće dok me nisu malo izveli napolje i dok me nije ugledao. Tek kada me vidio, otišao je sa ostalim psima”, ispričao je Dario.

Garo je po riječima vlasnika, savršen kućni ljubimac ali i svojevrsni zaštitnik porodice. Nažalost, nema prednju šapu.

“Garo je labrador, a kod nas je već šest godina. On je zaštitnički nastrojen prema našem domaćinstvu. Nerijetko je branio naše imanje od napada lisice na životinje. Nažalost, upucao ga je jedan naš dalji "komšija" iz automobila u pokretu i tom prilikom mu oštetio zadnju nogu kroz koju je prošao metak i odbio mu prednju šapu. Psu bi trebalo pronaći adekvatnu protezu za prednju nogu, ali je to teško kod nas”, kaže Dario.

Ovaj mladić je poziva sve ljude koji znaju kako gdje i kako obezbijediti odgovarajuću protezu za psa, da mu se jave.

Dodaje da će Garo uskoro dobiti prijatelja u dvorištu.

“Nabaviću psa rase kangal, koji će da uči od Gare i da mu bude ispomoć u lovu na lisice, šakale i slične divlje životinje koje mi napadaju domaćinstvo”, otkrio je Dario.

(Novosti)

