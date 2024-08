Pebling: Romantični trend koji su inspirisali pingvini

Papuanski pingvini nisu samo društvene ptice, već su i veoma romantične.

Poput mnogih njihovih rođaka pingvina, pare se doživotno; stvaraju duboke i trajne veze sa svojim izabranim partnerima. Ali ono što ih izdvaja je njihov dirljiv način izražavanja ljubavi - oblutak.

Tokom sezone parenja, mužjak papuanskog pingvina će tražiti najglatkiji, najsavršeniji kamenčić koji može pronaći. On poklanja ovaj kamenčić svojoj odabranoj partnerki u znak naklonosti. Ako ona prihvati, kamenčić postaje temelj njihovog gnijezda i simbolizuje početak zajedničkog života, piše Psiholodži tudej (Psychology today).

Ovaj ritual govori o dubokoj povezanosti ptica, ali možda nije ograničen na pingvine. Kako navodi psiholog Mark Travers, i mi ljudi imamo svoje verzije davanja oblutaka: jednostavne, promišljene geste koje koristimo da pokažemo svoju ljubav i naklonost — ponekad i ne shvatajući.

Kako ljudi koriste „oblutak“?

Ovaj šarmantni koncept je očarao mnoge i podstakao razne razgovore na mrežama o načinima na koje izražavamo naklonost malim, promišljenim gestovima.

Dat mu je i naziv „Pebbling“.

On se sada vezuje mahom za dijeljenje mimova, video zapisa i linkova kao najprikladniji i najrasprostranjeniji oblik „poklanjanja oblutka“, tj. poklanjanja pažnje.

Dijeljenje mimova je najčešći ekvivalnet u današnje vrijeme. Umjesto da skupljamo grančice, bobice ili lijepo kamenje, dijelimo fotografije, TikTokove ​​ili smiješne tvitove u kojima bi naša voljena osoba uživala. To je naš moderan, ljudski način da kažemo:

„Pronašao/la sam ovo i želim da ga ti imaš“.

Studija komunikacija iz 2023. godine pokazala je da se dijeljenje mima često dešava u bliskim odnosima i da igra značajnu ulogu u širenju radosti onima do kojih nam je stalo.

Ovaj čin dijeljenja je više od pukog prenošenja sadržaja; to je promišljen, namjeran način da se povežemo, da pokažemo da mislimo na njih i, nadamo se, da im izmamimo osmjeh na lice. Međutim, „oblutak“ se može manifestovati u našim odnosima na razne druge iskrene načine:

1. Dijeljenje muzike

Dijeljenje muzike, bilo da se radi o pažljivo pripremljenoj listi za reprodukciju ili o staroškolskom miksu – sve se prihvata. Čin biranja pjesama uključuje pažljivost i obzirnost, pri čemu svaka kaže: „Kad ovo čujem, pomislim na tebe“. Bilo da predstavljaju dragu uspomenu, poruku ili jednostavno odslikavaju ljepotu primaoca, svaka pjesma se transformiše — kroz ljubav i rad — u ponudu za povezivanje.

Svaka odabrana pjesma je muzički kamenčić — ručno odabran da izazove emocije, podijeli uspomene i učini naklonost i zaljubljenost opipljivim.

2. Davanje poklona

Tradicija davanja poklona, bilo da se radi o sitnici ili velikom gestu, duboko je ukorijenjena u ljudskom ponašanju — i veoma podsjeća na ritual poklanjanja oblutaka papuanskih pingvina. Ova praksa se odnosi na više od samo fizičkog predmeta; simbolizuje pažljivost i naklonost i pokazuje primaocu da njegove želje, potrebe i ukusi nisu neprimijećeni.

3. Rukopisi

U doba u kome dominira digitalna komunikacija, rukom pisana pisma zauzimaju posebno mjesto kao sentimentalni oblik kamenčića. Čin stavljanja olovke na papir—i pažljivog odabira riječi za koje mislimo da primalac želi ili treba da čuje od nas—jeste najizrazitiji i najsmišljeniji način izražavanja naše ljubavi prema drugima.

4. Uslužnost

Uslužnost je još jedan način da se nekome „pokloni oblutak“. Ova djela, vođena „saosjećanjem i ljubavlju“, pokazuju duboku brigu za dobrobit drugih i želju da se poboljša njihovo blagostanje — ne očekujući ništa zauzvrat.

Kao što je definisano istraživanjem iz časopisa Journal of Social and Personal Relationships, takva ljubav uključuje „brigu za dobrobit drugih, bez obzira na to da li se smatra da ti postupci rezultiraju budućim dobrobitima za sebe“.

Bilo da se radi o jutarnjoj šoljici kafe, obavljenom sitnom poslu ili popravci bez pitanja, ova djela služenja su nesebične ideje koje grade i jačaju temelje ljubavnog odnosa — baš kao kamenčić u antarktičkom gnezdu, prenosi RTCG.

