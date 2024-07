Pecka Outdoor Festival po peti put ostavio bez daha na hiljade posjetilaca

MRKONJIĆ GRAD – Peti Pecka Outdoor Festival (POF) prvog vikenda u julu privukao je na hiljade posjetilaca i nikoga nije iznevjerio i ostavio razočaranim, jer je na hiljade posjetilaca vođenih isključivo dobrom energijom i željom da se odmore uz mnoštvo aktivnosti i sadržaja koje Pecka Outdoor Festival nudi istinski uživalo.

Kako navode organizatori kroz sve aktivnosti željeli su da uvjere učesnike u lakoću suživota sa prirodom, brojne mogućnosti i prednosti koje on pruža, dobronamjernost, otvorenost i dobru energiju koja vlada festivalom. Ističu da selo Pecka nema more, ali je zato POF imao more aktivnosti.

"Nudio je u dva dana obilje aktivnosti, u zbiru i ozbiljnog – sportskog, rekreativnog i edukativnog programa, ali i kreativnog i zabavnog. Festival je uključivao i izuzetan muzički program za završnice oba dana, kao i neizostavnu glavnu nezvaničnu aktivnost - izležavanje na travi", poručuju organizatori.

Glavne aktivnosti

Napominju da glavne aktivnosti, koje čine okosnicu festivala, jesu outdoor aktivnosti koje uključuju upoznavanje i uživanje u svim prirodnim atrakcijama sela Pecka i bližeg okruženja, a koje zajedno čine čitavo bogatstvo.

"Spomenik prirode 'Vrela Sane', Pecka stijena za penjanje, čudesni kanjon rijeke Korane, izazovne biciklističke i pješačke rute, netaknute šume i proplanci bile su stjecište nezaboravne avanture za sve učesnike i ove godine, a zajednička tačka odmora i opuštanja na livadi ispred Centra za posjetioce Pecka. Što od nezapamćenih vrućina što od dobre energije i uzbuđenja, ponajviše najmlađih ali i straijih posjetilaca, atmofsfera je bila konstantno uzavrela", ističu oni.

Dodaju da je zabavno, izazovno i opuštajuće na glavnim outdoor aktivnostima bilo za sve i ove godine zahvaljujući u prvom redu profesionalizmu licenciranih vodiča i timova, inače prijatelja i stalnih saradanika u organizaciji POF-a.

"Svi vodiči su ujedno i predstavnici partnerskih organizacija sa kojima Asocijacija 'Green Ways' ima stalnu saradnju. Tu su Centar za životnu sredinu i Tihomir Dakić, PAK 'Sumit' i Damjan Šodolović, PED 'Vidik' Mrkonjić Grad i Mihajlo Lazendić i Tode Ždrnja, Penjački klub 'Extreme' i Igor Vukić, Planinarsko društvo 'Abonos' i Marko Đurović, neizostavni SKC KIDS tim, te Rade Gašić kao zasebna institucija za širenje ogromnog znanja o biljkama, gljivama i svemu živom u prirodi", navode organizatori.

Boro Marić, direktor ovog festivala, kaže da Pecka potvrđuje da su ljudi jako dobri, samo u nekim okruženjima i ambijentu, uslovima rada i života u nekoj zgradi i soliteru rađaju neke frustracije kod ljudi.

"Kada ljudi imaju povjerenja u nekoga, onda se otvore potpuno. Godinama se otvaramo i dokazujemo ljudima da možemo da radimo. Imamo 150 ljudi koji svi srcem rade od volontera do partnera svi dišemo kao jedan i svi želimo da se gosti i učesnici osjećaju ugodno. Svi vide sebe, imaju prostor za sebe i priiku da promovišu svoje aktivnosti, a sve su na okupu sportske aktivnosti, dobra hrana, muzika, druženje, prijatelji, dobri ljudi, djeca. I ne znam kome to može da smeta i koga to ne opušta. Svi su bili dobrodošli i bilo je mjesta za ljude i kućne ljubimce koji su u ljubavi. U takvom ozračju prošao je i ovaj festival i istinski smo srećni i zadovoljni što smo sve organizovali", kazao je Marić.

Iz Balkon Bašte kažu da ih često pitaju za koga je Pecka outdoor festival, a da oni poručuju da je za svakoga ko voli prirodu.

"Za opuštene ljude, urbane, neopterećene, slobodarskog duha.Za aktivne, ali i pasivne koji mogu kulirati i čilati na livadama oko samog centra cijeli dan ako žele. U ponudi je mnogo raznovrsnih aktivnosti za djecu koju možete pustiti da se slobodno kreću okolo. Za pet godina nikad se nijednom djetetu nije ništa desilo. Posjetioci su biciklali organizovano do izvora Sane, ali i u sopstvenoj režiji kroz selo. Dok su mame i tate uživali u organizovanim aktivnostima, djeca su bila u sigurnim rukama sjajnih trenerica iz SKC Kids koje su osmislile kreativne radionice za najmlađe u obližnjoj šumici. Organizovane aktivnosti bile su šetnja do izvora Sane, vožnja biciklom do izvora Sane, penjanje na stijene, kanjoning rijekom Koranom, šetnja i upoznavanje sa gljivama i ljekovitim biljem", ističu iz Balkon Bašte.

Da je kanjoning odlična opcija za sve posjetioce festivala željne avanture ističe Marko Đurović ili Đuranović, vodič u kanjoningu rijekom Koranom.

"Dužina kanjoninga je šest kilometara, s tim što se hoda tri kilometra kroz kanjon i tri kilometra šeta kroz Park prirode Sana u povratku do autobusa. Temperatura Korane je maksimalno 15 stepeni, a Sane 7 do 8 stepeni. Voda u kanjonu Korane ide do visine vrata na pojedinim dijelovima i ima jedan bazenčić dubine preko glave u koji smo skakali. Ekipa kaže da im je bilo predobro. Sjajno rashlađivanje na ovoj vrućini. Bilo je Francuza i Čeha, a neslužbeni prevodilac dolazi svake godine iz Zagreba", navodi Marko dok članovi njegove družine ističu da su uživali maksimalno.

"Vidimo se i dogodine. Moramo da iskoristimo priliku da se zahvalim sjajnom vodiču Marku", viču u glas.

Prateći program – Zabavno-edukativne radionice

Organizatori dodaju da su pratećim programomm radionicama i biranim krativnim sadržajima nastojali dodatno upotpuniti festivalski ugođaj i uveseliti učesnike, za šta nisu štedili truda. Cilj je, osim uživanja i uzbuđenja u biranim kreativnim sadržajima, omogućiti posjetiocima da usvoje nova znanja i na taj način prošire zajednicu onih koji razumiju važnost brige i zaštite životne sredine, dodatno senzibilisanu za sve važne ekološke teme i podstaknutu na odgovorno ophođenje prema prirodi i očuvanju životne sredine.

Da se u Pecku vratila po drugi put potvrdila je Martina Lančuški, posjetiteljka iz Banjaluke, i istakla da je na POF stigla sa porodicom.

„Ovo je raj za porodice, pojedince i sve one koji vole da konstruktivno provode svoje slobodno vrijeme. Ja sam ovaj put došla sa mojih četvoro djece, kćerkinom prijateljicom i bakom“, rekla je ova posjetiteljka.

Kako ističe njena dvanaestogodišnja kćerka je uživala dok je u šumi pravila oblike od gline, dok je mlađa kćerka od osam godina uživala u oslikavanju cekera.

„Dječak od šest godina je uživao i aktivno učestvovao u predstavi. A beba je uživala na dječijem igralištu. Ove godine je bila i baka sa nama, koja je oduševljena cjelokupnim događajima i ambijentom. Najljepše od svega je to što je atmosfera bila divna, neopterećena, svi su se družili u uživali a i hrana je bila raznovrsna“, istakla je Lančuški.

Radionice na petom POF-u su odgovorile postavljenom cilju i bile izuzetno zabavne i poučne za sve polaznike, što je potvrđeno sveopštim zadovoljstvom i uzbuđenjem među najmlađim posjetiocima.

Posjetioci su oba dana istinski uživali u likovnim radionicama sa Aleksandrom Kuzmanović i Jelenom Vučić iz Udruženja građana “Svjetila”, kretivno-čitalačkim radionicama sa Tanjom Spasojević i Marijom Miljanović iz Udruženje građana „Kulturno sklonište“ Doboj, zatim u edukativnoj radionici o obnovljivim izvorima energije sa Dragicom Delić i studentima Prirodno-matematičkog fakulteta UNIBL, ali i radionici o radioamaterizmu sa Amaterskim radio klubom „Nikola Tesla“ Banja Luka, te noćnoj učionici o nebeskim tijelima sa Aleksandrom Pajkanovićem.

Predstava za djecu

Predstave za djecu, muzički koncerti, šareni market, sajam outdoor opreme, kamp i odgovorno ophođenje prema prirodi bili su neizostavan dio festivala u Pecki. Tako su mališani i ovog festivalskog izdanja uživali u prirodnom ambijentu i kroz pozorišnu umjetnost, odnosno lutkarsku radionicu koju je održao glumac Dječijeg pozorišta RS Duško Mazalica. Djeca su kroz interakciju pokušali da razriješe problem. Naime, strašilo je branio livadu od rode i drugih životinja, pa su mališani pokušali da objasne strašilu, animirajući lutke drugih životinja, da priroda nije data čovjeku da je koristi samo za sebe nego da je čuva i živi skladno sa drugim životinjama.

Muzički koncerti

Da je Pecka Outdoor festival pravi muzički spektakl koji oplemenjuje ljubitelje raznovrsnih žanrova potvrdio je Dejan Đorđević, muzičar i muzički pedagog iz Banjaluke.

"Od energičnih rok bendova do opuštajućih akustičnih nastupa, festival nudi nezaboravno iskustvo za svakoga ko voli dobru muziku u spektakularnom prirodnom okruženju. Raznovrsnost izvođača na Pecka Outdoor festivalu garantuje da će svako pronaći nešto što odgovara njihovom muzičkom ukusu, dok atmosfera pod otvorenim nebom dodatno pojačava magiju svakog nastupa. Pecka outdoor festival pružio je nezaboravno iskustvo pod zvijezdama uz nastupe popularnih izvođača. Funkier Project je svojim zaraznim ritmovima i egzotičnim instrumentima, doveo publiku do vrhunca, dok je Kralj Čačka svojim autentičnim izrazom dodao dubinu večeri. Atmosfera muzike i otvorenog neba spojila se u jedinstven doživljaj koji će posjetioci dugo pamtiti", smatra Đorđević.

Šareni market

Dio POF je bio i šareni market koji je služio kao prilika da se na jednom mjestu predstave odabrana domaćinstva i proizvođači domaćih proizvoda. Na ovaj način organizatori nastoje povezati proizvođače sa poštovaocima kvalitetnog domaćeg proizvoda.

Šareni market i ove godine je bio jako uspješan, vrijednim domaćicama iz Pecke isplatio se veliki trud uložen u pripremu šarene ponude pita, kolača, uštipaka i drugog izobilja domaće hrane, kao i svim ostalim lokalnim proizođačima sira, meda, čajeva, džema, sokova.

Sajam Outdoor opreme

Outdoor sajam okupio je partnerske kompanije koje nude opremu za aktivnosti na otvorenom.

Kamp

Kamp je ove godine bio posebno „zaposjednut“. Sve više posjetilaca festivala odlučuje se za ovaj, kako zdušno tvrde oni koji kampuju, nezaboravni ugođaj. U dobrom društvu, uz veliku vatru i neizostavne gitare, kamp je doživio svoju zasebnu festivalsku priču. Družilo se, sviralo, pjevalo i spavalo pod vedrim nebom – u pauzama između sveg mnoštva drugih aktivnosti i sadržaja. Organizatori podsjećaju da se i ove godine razvrstavao otpad, za tople napitke je korištena biorazgradiva ambalaža, a novac od prodaje majica biće uložen u novi kontejner za selo Pecka.

Sponzori i prijatelji ovogodišnjeg POF-a su: TROPIC, MKD „Mikrofin“, "Kolektor CCL" d.o.o. Laktaši, ARTIST d.o.o Banja Luka, Pekara „Manja“, Jelen PIVO, VIVIA, Opština Mrkonjić Grad, Grad Banja Luka, Mikrofin Osiguranje, Pošte Srpske, TORS, M:tel, ALP SHOP Banja Luka, MG MIND Mrkonjić Grad. Medijski pokrovitelji festivala su RTRS, Nezavisne novine, ATV, NES radio, BUKA, Nova oprema i LED media.

