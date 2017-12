Pet savjeta sretnih žena

Želite li otići na najsretnije mjesto na svijetu – otiđite u Dansku.

Naime, Danska se već godinama nalazi na vrhu ljestvice najsretnijih zemalja na svijetu u kojoj žive najsretnije žene na svijetu.

Mudre Dankinje podijelile su pet savjeta za sretan život koje je lako slijediti.

Uprkos turobnim vremenskim prilikama i rijetkim sunčanim danima, na listi najsretnijih nacija koju svake godine sastavlja UN, Danska je 2012., 2013. i 2016. proglašena najsretnijom zemljom na svijetu dok je 2015. bila na trećem mjestu, iza Švicarske i Islanda.

Koja je tajna danske sreće? Dankinje, najsretnije žene na svijetu otkrile su svojih pet tajni kako biti sretan. I zaista su jednostavne.

Uživajte u malim stvarima

Sameljite svježu kavu i uživajte u svakom gutljaju. Pojedite to pecivo. Zastanite i pomirišite ruže u supermarketu. Ne provjeravajte poslovne mailove čitav vikend. Obucite one nestvarno mekane čarape i guštajte u osjećaju kojeg vam daju.

Pročitajte u miru novine. Na jedan običan dan, recimo utorak, umotani u dekicu u toplini doma, nakon radnog dana počastite se čašom vina. Doživite te jednostavne, male užitke koji život čine divnim, a koji ponekad samo prođu pored vas.

Prigrlite kišne dane

Stanovnice Danske znaju kako je to imati kišovito, tmurno i hladno vrijeme dugi, dugi period. I to ih ne sprečava da budu najsretnije žene na svijetu. Kako im to uspijeva? Pa kišni dan savršen je izgovor za ušuškati se uz novu knjigu. Hladne večeri? Još jedan razlog više da pozovete prijatelj kod sebe. Danci su vrlo entuzijastični kada je riječ o pronalaženju dobroga i u najtmurnijim danima.

Jedite konkretnu hranu

Dankinje vole jesti konkretnu hranu, onakvu kakvu bi sigurno odobrile naše bake – primjerice, pečeno meso i krompir. Naravno da neće svaki dan na njihovim tanjirima biti velike količine takve teže hrane, ali sigurno je da ne bježe od nje.

Stvorite sretan i ugodan dom

Gledanje lijepih stvari čini nas sretnijima, dokazalo je istraživanje Univerziteta u Londonu. A imati ugodan dom ispunjen lijepim stvarima Dankinjama je prioritet. To ne znači da sretan i ugodan dom mogu stvoriti samo ljudi koji imaju puno novaca – i detalji poput ukrasnih jastuka i mirisnih svijeća biće dovoljni.

Odlučite koji su vam ljudi prioritet

Studije su dokazale da je vrijeme provedeno s prijateljima i obitelji ključno za našu sreću i mentalno zdravlje. I bolja od toga da razgovarate s prijateljicom dok istovremeno razgovarate na telefon, biće ako se samo usredotočite na razgovor. Multitasking Dankinjama nije u prirodi.

I nemojte da vas grize savjest ako radite – ništa. Odmor je važan dio života u Danskoj jer Danci znaju koliko je provođenje vremena u miru i spokoju važno za sreću.

(NN/zadovoljna.hr)