Pet situacija u kojima ljenčarenje nije gubitak vremena

Živimo u podneblju u kojem je postalo moderno biti stalno zauzet i juriti s jednog kraja na drugi, s jednog projekta na drugi. Stalno provjeravamo svoje mobilne telefone, a naša su osjetila stalno na oprezu. Gotovo da se osjećamo krivo ako nismo stalno svima dostupni.

No prihvaćanje takvih mitova može uništiti naše fizičko i psihičko zdravlje. Osim toga, postoje situacije u kojima je ne raditi ništa i više nego potrebno da bismo se mogli dići i nastaviti dalje.

1. Doživjeli ste burn out (izgaranje)

Jedna od najčešćih modernih boljki zaposlenih ljudi je tzv. burn out ili izgaranje. Ono označava progresivni gubitak idealizma, energije i smislenosti vlastitog rada kao posljedice frustracije i stresa na radnom mjestu, a može biti udružen s pojavom simptoma anksioznosti i depresije kod radnika.

Ti su čimbenici posljedica neodgovarajućih zahtjeva radne okoline, koji su u neskladu s mogućnostima zaposlenih. Još prije dvadesetak godina Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je stres na radnom mjestu svjetskom epidemijom, a otada se još više povećao zbog produbljene globalne krize i nezaposlenosti.

No kada prepoznate kod sebe da više ne možete, da ste hronično umorni, anksiozni i da vam sama pomisao na posao izaziva mučninu, trebate stati. Ako nije moguće uzeti nekoliko slobodnih dana, nastojte se nakon radnog vremena što je više moguće odmaknuti od razmišljanja o poslu. Posao može jednog dana nestati i zamijeniti se drugim, no vaše se zdravlje ne može zamijeniti.

2. Prekinuli ste vezu

Prekid veze jedno je od najtraumatičnijih iskustva koje ljudi mogu iskusiti, neovisno o tome radi li se o službenom razvodu ili ne. To je period u kojem nam se čini da nam je život stao, što posebno dolazi do izražaja kada mi nismo bili ti koji su prekinuli odnos.

Sasvim je normalno i važno da si dopustimo odtugovati gubitak te veze i tog odnosa.

Ipak, umjesto da previše vremena trošimo na tugovanje, energiju ćemo bolje utrošiti ako iskoristimo vrijeme tako da vidimo što se to događalo u tom odnosu, zašto su se događale stvari koje su se događale i ono najvažnije, koja je naša uloga u tome. I baš vam je zato potreban odmor i "ljenčarenje".

Ako se samo nastavi juriti kroz život, bez da se probave emocije, one će nas kad-tad sustići i napraviti pravu pomutnju.

3. Izgubili ste blisku osobu

Uz prekid veze, smrt bliske osobe ubraja se u jedno od najstresnijih ljudskih iskustava. Bilo da se radi o članu obitelji, partneru ili prijatelju, tuga je golema. I zato si morate dati vremena da procesuirate svoje emocije.

Tuga je prirodan odgovor na gubitak, emocionalna patnja koja nastaje kada izgubimo nekoga koga volimo. Što je gubitak značajniji, to je tuga veća, a ona ima nekoliko faza. To su poricanje, ljutnja, potištenost, prihvaćanje, prilagođavanje situaciji. One se ne moraju javiti ovim redoslijedom te kod svake osobe različito traju. No trebate si dopustiti osjetiti sve ovo i ne se na silu pokušati okupirati vanjskim čimbenicima.

4. Završili ste važan projekat

Vrijeme u kojem naprosto ne radimo ništa nije nužno vezano uz traumatične životne događaje. To vrijeme zaslužujemo i kod mnogo benignijih stvari, primjerice, kada završimo važan projekt u koji smo uložili jako puno truda i energije.

Jednom kada vidimo plodove svoga rada, itekako je u redu opustiti se, proslaviti s prijateljima i jednostavno ležati na kauču uz serije ili filmove ili pak šetati prirodom. Moramo proslaviti svoje pobjede i opustiti se nakon njih.

5. Potrebno vam je raditi ništa

S vremena na vrijeme, da bi se spriječilo pretjerano nakupljanje stresa te sačuvalo i fizičko i psihičko zdravlje, potrebno je ne raditi ništa.

U redu je praznike provesti ne radeći baš ništa. Ne mora vam svaka minuta svakog dana biti ispunjena događanjima. Ponekad je dekica sve što vam treba.

(Zadovoljna.hr)