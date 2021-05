Pet taktika pomoću kojih ćete poboljšati radnu nedjelju

Produktivnost na radnom mjestu u velikoj mjeri zavisi od načina na koji pristupate poslovnim zadacima. Naporan rad nije uvijek i produktivan rad.

Uz malo truda i vježbe, možete naći nove, efikasne načine da povećate svoju produktivnost na poslu tj. da radite pametnije, a ne napornije. Evo nekoliko taktika koje vam mogu pomoći u tome.

1. Prestanite da planirate, počnite da radite

Nije greška napraviti dugoročan plan rada, niti postaviti određene ciljeve, ali ako često pravite planove, čupajući kosu sa glave svaki put kada pogledate na sat ili kalendar, možda gubite dragocjeno vrijeme.

Zato, umjesto da planirate – radite! Ako odlažete posao za naredni dan, nedelju ili mjesec, on se neće odraditi sam do sebe.

Takođe, razmislite koliko su neophodni česti poslovni sastanci. Mnogi ljudi na poslu provode sate u sastančenju umjesto u radu.

Da biste bili sigurni da maksimalno iskorišćavate svoje radno vrijeme, počnite da pratite i beležite koliko vam vremena prolazi u planiranju ili na sastancima. Kada locirate problem lakše ćete organizovati vrijeme, a samim tim i povećati svoju produktivnost!

2. Nemojte uvijek govoriti “Da”

Možda vam se čini da je lakše reći “Da”, svaki put kada vas kolega ili koleginica zamoli za pomoć i prekine u radu, ali ukoliko to donosi slabe ili nikakve rezultate, vaše vrijeme će biti protraćeno.

Sigurni smo da ne želite to! Ono što želite jeste da znate šta tačno treba obaviti, u kom vremenskom roku i kakvi se rezultati od vas očekuju. Sve to možete postići tako što ćete svoj “raspored” držati pod kontrolom.

3. Ne budite perfekcionista

Ukoliko ste stalno “u lovu na savršenstvo”, za izvršavanje zadataka će vam trebati mnogo vremena i samim tim ćete biti daleko manje produktivni nego što se od vas očekuje.

Ukoliko previše insistirate na savršenstvu dok izvršavate jedan zadatak, vaše ostale obaveze će sigurno biti zapostavljene. Budite razumni i nemojte previše sitničariti.

4. Pišite podsjetnike

Nemojte se uvijek oslanjati na svoje pamćenje, jer nas ono često iznevjeri onda kada nam je najpotrebnije – kada smo pod pritiskom. Umjesto toga, pišite podsjetnike.

To možete činiti na mnogo načina – od čuvenih samoljepljivih post-it papirića, do rokovnika i raznih aplikacija na mobilnom telefonu. Kada vidite svoje obaveze “na papiru”, mnogo ćete lakše i bolje postaviti prioritete u toku radne nedelje i samim tim se bolje organizovati – a to garantuje bolju produktivnost!

5. Bilježite i procjenjujte svoje uspjehe

Na kraju svake radne nedelje, zapišite šta ste postigli i završili u proteklih pet radnih dana, kao i sve ono što tek treba obaviti. Pratite sve zadatke koje ste odložili za neki drugi dan ili nedelju, kao i one koje niste uspješno izvršili. Ne budite sujetni i trudite se da učite na svojim greškama.