Pet tipova majki i kako utiču na razvoj djeteta

Mama je prva osoba koju upoznajemo u životu, s kojom se srećemo i prije rođenja, a i ona koja nas prije svih uzima u naručje i pruža prvi zagrljaj.

Zato je majka glavni generator našeg emocionalnog razvoja. Zapravo, od odnosa s njom zavisiće mnoge stvari, a posebno emocije koje će nas pratiti cijelog života.

Stručni psiholog za porodične odnose Stefan Poulter u svojoj knjizi "Nasljedstvo majki: Uticaj njihovog emocionalnog nasljeđa na naše živote" ističe pet tipova koji, prema njegovim riječima, identifikuju većinu mama.

"Naše majke mogu biti naše prvo iskustvo ljubavi i zavisno od njihovog ponašanja, mogu nas učiniti anksioznim, ljutim ili depresivnim. Kvalitet te ljubavi uticaće na sve naše odnose od onih s partnerom, do društvenih i poslovnih", objašnjava Poulter.

Kako navodi, većina majki po karakteru je kombinovani tip svih pet kategorija, ali jedna od karakteristika uglavnom preovladava.

Kada spoznate koji ste tip mame i kako se odnosite prema djeci, to može da vam pomogne da poradite na kvalitetnijem odnosu.

Mama perfekcionista

Ovaj tip majke je u stalnom stanju anksioznosti, nastojeći da joj djeca po svaku cijenu uspiju u svemu što rade. Ona u svakom trenutku hoće da ima savršenu porodicu. Osim toga, izuzetno brine za sve vidove forme, pa i njen izgled koji mora biti besprekoran. Kao posljedica toga, djeca mogu da odrastu sa strahom od neuspjeha.

Mališani koje odgajaju ovakve majke imaće slabu toleranciju na frustracije. Takođe mogu da se "zaraze" i majčinom opsesijom da budu uspješni, a profesionalno imaju tendenciju da na poslu budu vrlo produktivni.

Mama najbolji prijatelj

Prema Poulterovom mišljenju, ovaj tip mama je najčešći. Ove majke, za razliku od mama perfekcionista, ne pokušavaju sve da kontrolišu, ali i ne postavljaju granice.

One su sklone da se zabavljaju sa svojom djecom, gledaju s njima crtane filmove i smiju se svemu čemu i njihovi mališani. Jedan od problema ove vrste majki je to što se dijete može osjećati usamljeno u kriznim trenucima, u nedostatku autoriteta. To može da mu da povremeno osjećaj izgubljenosti.

Nepredvidiva mama

Ove majke su obično uplašene, zabrinute i imaju potrebu da sve kontrolišu. Imaju emocionalne uspone i padove koji mogu uzrokovati anksioznost ili depresiju kod njihove djece. Ponekad mogu biti vrlo zahtjevne i kritične prema djeci, što djecu može dovesti do manjka samopoštovanja.

Zbog toga djeca ove vrste majki mogu imati problema s povjerenjem u druge, imaju strah od intimnosti u odnosima i sklona su emocionalno pretjeranim i jakim reakcijama na jednostavne situacije.

Mama koja je sebi na prvom mjestu

Ovim majkama su one i njihov komfor na prvom mjestu. One obično ne daju dovoljno emocionalne podrške djeci, pa djeca nisu u stanju da razviju saosjećanje i empatiju prema drugima. Djeca odrastaju u osobe koje osjećaju superiornost u odnosu na drdge, nisu u stanju da prihvate kritiku, riješe problem i naprave kompromis.

Uravnotežena mama

Ova vrsta majke je uspjela da postigne ravnotežu i balans između svih tipova majki, što znači da postoji ravnoteža između pažnje, prezaštićenosti, kritike i emocionalne podrške. Ukratko, ovo je mama koja ima sve.

Ovakve mame odgajaju emocionalno stabilnu decu, koja su puna samopouzdanja, spremna da prihvate konstruktivnu kritiku i koja imaju odlične socijalne veštine.

Djeca ovakvih majki lako ostvaruju kontakte, pokazuju ljubav i nemaju problema u komunikaciji sa drugim ljudima, piše Telegraf.