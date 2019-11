Petogodišnjak zna sve saobraćajne znakove

SREBENICA - I dok mnogim odraslima pozamašna knjiga testova za vozački ispit zadaje glavobolje i dešava se da padnu upravo na dijelu koji se odnosi na komplikovane raskrsnice, petogodišnji Said Šakić iz Srebrenice napamet zna gotovo sve saobraćajne znakove.

"Said raspoznaje gotovo sve saobraćajne znakove i on je to sve samostalno naučio jer je tokom vožnje pitao oca koji je ovo znak, zašto je ovaj ovakav, zašto je onaj onakav. Osim toga, savladao je i oznake automobila, brojeve, velika i mala slova, boje", kazala je za "Nezavisne" Kadira Šakić, majka ovog malog genijalca.

Ovaj dječak, prava riznica znanja, u fokus javnosti je dospio nakon što je svojim talentom oduševio publiku i žiri hrvatskog "Supertalenta".

Kako priča majka, Said se još ranije počeo interesovati i za zastave zemalja širom svijeta, a najprivlačnija mu je bila zastava Njemačke.

"Prvo je krenuo sa njemačkom zastavom, to ga je nešto posebno privuklo i čak je znao i nacrtati boje njemačke zastave, a i dan-danas nešto forsira Njemačku. Ne znam zašto. Možda nešto sluti", istakla je Šakićeva.

Kako kaže, ona i suprug od radoznalog petogodišnjaka svakodnevno dobijaju mnogo pitanja, a na neka od njih čak i ne znaju odgovore, te se nerijetko dešava da ih iznenadi da se ovaj mali genijalac interesuje za takve stvari.

"Ako nije zadovoljan nekim odgovorom, on sam sebi ponudi odgovor i na kraju ispadne da je njegov odgovor logičniji od naših. Ne mogu se sjetiti sve ni šta je pitao, ali stalno ispituje. Sada su mu u fokusu ti saobraćajni znakovi i policija, to ga najviše privlači", kaže majka ovog talentovanog dječaka.

Ono što je posebno interesantno i što je, kako navodi, posebno raduje jeste to što malenog Saida mobitel i internet puno ne zanimaju, nego se mnogo više zanima za prirodu i igru sa svojim vršnjacima.

"Mi kao roditelji uopšte ne forsiramo naše dijete i on je takav da ga je teško na nešto natjerati da uradi ako on to ne želi. On sve radi samoinicijativno i samovoljno", priča Šakićeva, te dodaje da Said trenutno želi da bude policajac.

Iako ima tek pet godina, Said zna i sabirati, mada ga, kako navodi njegova majka, više interesuju neke druge nauke. Takođe, u posljednje vrijeme posebnu pažnju pridaje registarskim oznakama automobila.

"Veoma lako će prepoznati registarsku oznaku Holandije, Francuske i bude mu drago što je pogodio, bude srećan što zna. On to sam primijeti u toku vožnje ili ako je sa mnom u šetnji", kazala je Šakićeva, te dodala da Said pohađa vrtić još od prve godine.

Kako kaže, ono što je iznenadilo vaspitače u vrtiću je što je Said još kao desetomjesečna beba znao da zviždi.

"Kada je počeo da zviždi u vrtiću, vaspitačica je ustajala i gledala ko zviždi i da li neko doziva djecu odnekud. Žao mi je što nemam taj snimak jer je to bilo veoma simpatično i zanimljivo", ispričala je Šakićeva ovu anegdotu.

Ono što je, ističe, želja nje i njenog supruga jeste da za sina jedinca nađu pedagoga, psihologa ili nekog drugog stručnjaka koji bi ga na pravi način stimulisao i uputio u neki pravac kako bi radio ono što voli.

"Voli seriju 'Na granici' i glumicu Tijanu, koja igra lik Alme. Baš je društven dječak i voli prirodu. Više voli u prirodi da boravi nego u većim gradovima", ispričala je majka ovog radoznalog petogodišnjaka.