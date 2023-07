Piscu niko nije došao na promociju knjige: Slučajni prolaznik mu promijenio život

Tiktoker Red je bio u kupovini kada je primijetio autora Šona Vornera kako promoviše svoju knjigu u prodavnici.

Tiktoker je objasnio kako je pisac djelovao "potpuno poraženo" jer se niko nije pojavio na potpisivanju i promociji njegove knjige, pa je odlučio da ga snimi, ne znajući kako će taj potez zauvijek promijeniti život pisca.

Tiktoker je započeo razgovor sa piscem i pitao ga o čemu govori njegova knjiga. Pisac je objasnio da je to njegov "debitantski roman”. On je objasnio da njegov roman pod nazivom " Le Leigh Howard and the Ghosts of Simmons-Pierce Manor" govori o tinejdžerki koja se udružuje sa duhom sa više ličnosti kako bi riješila misteriju ubistva svojih roditelja.

Odlučio da mu pomogne

Tiktoker je odlučio da pomogne piscu i objavio snimak njihovog razgovora, uz napomenu da on "ne poznaje tog tipa“ i da video "nije sponzorstvo“.

"Samo sam hteio da pokažem malo ljubaznosti prema strancu", objasnio je Tiktoker koji je kupio potpisanu knjigu da bi je poklonio putem platforme i tako pomogao u podizanju svijesti o romanu i njegovom autoru.

"Sjetio sam se svih vremena kada sam toliko radio i nisam bio prepoznat", objasnio je tiktoker.

Video je postao viralan

Video susreta Tiktokera i pisca od tada je postao viralan, sakupivši zapanjujućih 17,6 miliona pregleda i tri miliona lajkova, a potražnja za knjigom je naglo porasla.

"Upoznao sam istog gospodina u mojoj prodavnici polovnih knjiga prije nekoliko nedjelja. Kupio sam jednu i on mi je potpisao. Super sladak momak, djelovao je tako tužno", napisao je jedan tiktoker.

"Svi kupujte ovu knjigu! Hajde da pomognemo ovom čovjeku da proda primjerke“, podstakao je drugi.

Najprodavaniji autor na Amazonu

Samo 24 sata kasnije, Vorner je postao najprodavaniji autor na Amazonu, a njegova knjiga ostaje na prvom mjestu u vrijeme pisanja teksta.

Pisac je objavio nekoliko video snimaka u kojima se zahvaljuje ljudima na "ljubavi i dobroti" koje je dobio otkako je TikTok video postao viralan.

"Bilo je potpuno neočekivano. U šoku sam. Ne znam ni šta da kažem o tome u ovom trenutku. Hvala još jednom na ljubaznosti", rekao je on.