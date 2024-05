Pitanje za dame: Muškarac ili medvjed? Odgovori usijali mreže (VIDEO)

​Dame da ste same u šumi, da li biste radije da sretnete muškarca ili medvjeda?

Ljudi koji stoje iza profila na TikToku "Screenshot HQ" napravili su anketu sa jednim hipotetičkim pitanjem - Da ste same u šumi, da li biste radije da sretnete muškarca ili medvjeda? Odgovore su davali nasumični prolaznici, uglavnom žene, a rezultati ovog, da kažemo, istraživanja su pokrenuli debatu na gorenavedenoj mreži.

Većina ispitanica je na pitane odgovorila sa "medvjed", što nas dovodi do zaključka da se žene ne osjećaju više prijatno u muškom društvu.

Da malo produbimo kontekst situacije - žena u današnjem društvu se ne osjeća sigurno u prisustvu muškarca, te ukoliko dođe do fizičkog napada medvjeda - dobiće adekvatnu pomoć i podršku zajednice.

Međutim, ukoliko dođe do fizičkog napada na ženu od strane muškarca, adekvatnu pomoć i podršku zajednice neće dobiti.

U nastavku pročitajte samo neka obrazloženja ispitanica na pitanje:

"Niko me neće pitati da li sam isprovocirala medvjeda ili mi dati pamflet o savjetima za prevenciju napada medvjeda", "Kada umrem, ostavite moje tijelo u šumi. Vukovi će biti nježniji od muškaraca", "Znam koje su namjere medvjeda, ali ne znam koje su namjere muškarca - bez obzira koliko fino izgledaju"...

A onda je uslijedio odgovor koji nikog ne ostavlja ravnodušnim.

"Volela bih da sretnem medvjeda, jer ukoliko me napadne i ja preživim - svi će mi vjerovati i imaće saosećajnosti. Međutim, ukoliko me muškarac napadne i ja preživim, cijeli život ću da provedem u dokazivanju ljudima da me je muškarac napao i niko neće imati saosećanja prema meni", rekla je jedna ispitanica, a prenosi "Super žena".

