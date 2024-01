Plaća supruzi 250.000 evra godišnje da bude domaćica (VIDEO)

Yahdan Yada na svom TikTok profilu, koji nosi naziv @yadaawakening, često govori o tome kako bi se muškarci trebali ponašati prema ženama, a u svom posljednjem videu tvrdi da svojoj supruzi isplaćuje 250.000 evra godišnje da bude domaćica.

To joj je, kaže, džeparac da brine o njihovoj djeci.

Osim toga, žena ima svoju sobaricu, kuvara i ličnog stilistu.

"Moj je posao, od dna njenih stopala do vrha njene glave, da je uzdržavam, jer ona je dar od Boga", rekao je.

Novac koji joj daje ide na račun kome samo ona može pristupiti, ali kaže da njegova supruga ima pristup svakom bankovnom računu koji on ima i svakoj kompaniji koju posjeduje.

"Zašto? Jer opet, ovo je moj dar od boga. A, način na koji se ponašam prema njoj je da slavim boga i zahvaljujem joj. Moj novac je njen novac. I njen novac je njen novac", pojašnjava.

Yahdan dodaje da je "posao muškarca" da uzdržava svoju ženu. Kaže da ne moraju svi davati novac koji on daje, ali da on to čini jer je njegova žena blagoslov.

Yahdan je objasnio da će, ako njegova žena ikad osjeti nepoštovanje, imati dovoljno novca da ga ostavi i pokrene vlastiti posao kako bi se mogla uzdržavati. Što traži zauzvrat? Kaže ništa.

"Unapredite svoju igru, ​​braćo. Idite snažno", poručio je na kraju.

Video je skupio 2.5 miliona pregleda i mnogo komentara.

"Gdje mogu naći ovakvog muža?", "Želim ovakvog muža. Tražim li previše?", "Nadam se da će ovo postati standard", "Trebamo više ovakvih muškaraca", "Traži li on drugu ženu? Spremna sam", pišu u komentarima.

