Planinar u invalidskim kolicima popeo se na neboder visine 250 metara

Lai Či-Vai prvi je čojvek u Hong Kongu, koji se u invalidskim kolicima popeo na neboder visine 250 metara. Podvig je još veći, imajući u vidu da je to uradio kako bi prikupio novac za osobe koje pate od bolesti kičmene moždine.

Lai (37) je zbog saobraćajne nesreće prije deset godina ostao paralizovan do pojasa.

Deset sati mu je trebalo da dostigne visinu malo veću od 250 metara, ali nije uspio da dođe do samog vrha 300 metara visoke kule "Nina" na poluostrvu Kovlun.

"Bio sam prilično uplašen. Dok sam se penjao uz planine, tada sam mogao da se oslanjam na kamenje i koristim šupljine, ali ovo sa kulom, dalo je prostora da se samo mogu osloniti na uže o koje visim", rekao je Lai.

Zahvaljujući ovoj inicijativi, prikupljeno je nešto više od 670.000 dolara.

Lai Chi-wai lost the use of both legs in a traffic accident but the former rock climbing champion is still reaching for the top. pic.twitter.com/ASAcCGk4me