Platio struju za 36 porodica koje nisu imale novca

Vlasnik privatne kompanije koja se bavi ugradnjom bazena, Majkl Esmond sa Floride, dobio je ideju kako da pomogne svojim komšijama koje su dobile opomenu zbog neplaćanja računa za struju, piše "CNN".

Majkl je prvo kontaktirao gradsku upravu gdje je zaposlenike pitao kako može da pomogne stanovnicima koji nemaju dovoljno novca da plate račune.

"Doživio sam to u osamdesetima kada sam imao problema s plaćanjem računa. Isključili su mi gas i nismo imali grijanje cijele zime", rekao je Esmond, objašnjavajući kako ga je lično iskustvo motivisalo za ovaj plemeniti čin.

Nadzornica za naplatu komunalnih usluga Džoan Oliver ispričala je za medije da se rasplakala kada joj je 'dobročinitelj' prišao i rekao da želi drugima platiti račune.

Esmond je pomogao 36 porodica u gradu od 600 stanovnika, plativši ukupno 4.600 dolara. Grad je potom svim porodicama kojima je platio račune poslao posebnu božićnu čestitku.

"Čast nam je obavijestiti vas da je vaš račun za komunalne usluge platila kompanija Gulf Breeze pools & Spas. Sada možete ljepše provesti praznike", napisali su u čestitki.

The season of giving is here. Michael Esmond paid off 36 families’ utility bills. He found out who was at risk of having their power turned off. He spent $4,600 making their holidays a little less stressful. Instead of warnings, the families received these cards. @weartv pic.twitter.com/7C3YGcy3oG