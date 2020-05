Pljačke koje bi mogle biti inspiracija za hit seriju La Casa de Papel

Money Heist originalnog naziva La Casa de Papel ili prevedena na naš jezik Kuća od papira, serija je koja je u kratkom vremenu zaludjela svijet.

Teško se ne poistovjetiti sa simpatičnim društvom pljačkaša koji pokušavaju izvesti jednu od najvećih filmskih pljački svih vremena. No, mnogi tvrde da serija jednostavno nije dovoljno realna i da u stvarnom svijetu ne postoji šansa da se izvede nešto slično.

U nastavku pročitajte neke od najvećih pljački svih vremena čiji je ishod poput scenarija za film ili seriju.

Stokholm (Švedska), 23. oktobar 2009.

Plijen: 5,3 miliona dolara

Oko 5 ujutro, grupa lopova sletjela je ukradenim civilnim helikopterom na krov zgrade kompanije GS4, te naoružana jurišnim puškama, eksplozivom i alatima iz trezora kompanije pokupila nešto više od pet miliona dolara.

Kako bi imali dovoljno vremena da dođu do plijena, u policijski hangar je podmetnut eksploziv, čime se spriječilo polijetanje policijskih helikoptera, a po okolnim ulicama su razasuti trošiljci, jednostavne naprave za zaustavljanje ili usporavanje neprijateljskih postrojbi – u ovom slučaju policije. Helikopter je kasnije pronađen u obližnjoj šumi, manji dio novca je vraćen kad je dio razbojnika uapšen, a za velikim dijelom se još uvijek traga.

Forteleza (Brazil), 6-7. avgust 2005.

Plijen: 70 miliona dolara

Mnogo pljački je izvedenom kopanjem podzemnih tunela, no pljačka šredišnje banke u gradu Forteleza na sjeveru Brazila iskače primarno zbog veličine plijena kojeg su se pljačkaši dokopali. Planiranje pljačke počelo je mnogo ranije kada su pljačkaši unajmili nekretninu preko puta središnje banke i započeli s kopanjem tunela dužine 80 metara koji je vodio do sefa banke.

Tunel je završen pet mjeseci kasnije, da bi tokom prvog vikenda u avgustu 2005. godine pljačkaši iz trezora odnijeli gotovo tri i pol tone novca u vrijednosti većoj od 70 miliona dolara. Nakon toga pljačkaši su sjeli u jedanaest automobila i raspršili se diljem Brazila. Sumnja se da je u pljačku bilo uključeno 25 osoba, jedan dio njih je uhapšen, neki su oteti od strane drugih razbojnika, a vraćen je tek manji dio novca. Definitivno pljačka dostojna ekranizacije.

Sao Paolo (Brazil), 27. avgust 2011.

Plijen: 58,5 miliona dolara

Kad spominjemo pljačke koje su dostojne ekranizacija, izgleda da bi se od brazilaca imalo šta naučiti. Samo šest godina nakon pljačke u gradu Forteleza, grupa od dvanaest muškaraca odjevena u jednake uniforme upala je u podružnicu banke Itau u Sao Paolu pod izgovorom premještanja namještaja. Čuvarima priča nije bila čudna jer je u to vrijeme vršeno renoviranje banke.

No, dolaskom na prvi sprat pljačkaši su savladali čuvare, prisilili ih da isključe alarm, te otvore vrata kako bi u banku ušetala druga grupa opremljena industrijskim alatima pomoću kojih je iz privatnih sefova unutar trezora odneseno satova, zlata i dijamanta u vrijednosti većoj od 58 miliona dolara. Zanimljivo je da su tokom pljačke koja je trajala više od deset sati u jednom trenutku čak naručili i dostavu hrane.

Monroe (SAD), 30. oktobar 2008

Plijen: 400.000 dolara

Pljačka koja se po količini plijena ne može mjeriti s niti jednom od drugih pljački sa današnje liste, ali definitivno zaslužuje biti tu zbog kreativnosti pljačkaša. Naime, pljačkaš koji je u oktobru 2008. pobjegao s 400 000 dolara plijena izveo je to uz pomoć oglasa u kojem je nudio dobru satnicu za uređenje okoliša banke pod uslovom da se zainteresovani pojave u dogovoreno vrijeme na parkiralištu banke noseći reflektirajući prsluk, plavu majicu, te zaštitne naočale i masku.

U dogovoreno vrijeme pljačkaš se pojavio u istoj kombinaciji i odmah krenuo prema zaštitaru koji je u tom trenutku nosio vreću novca, te uz pomoć suzavca lako došao do plijena. Nakon strke u kojoj su mu mjesto zločina osigurali "dvojnici", pljačkaš se dao u bijeg. Putem se riješio odjeće i uskočio na podzemnu željeznicu s kojom se odvezao do lokacije na kojem ga je čekao automobil. No, sve to mu na kraju nije pomoglo jer je uhapšen kad je policija usporedila DNA tragove koje su pronašli na odbačenoj zaštitnoj masci. Ostaje mu jedino utjeha da je prilikom suđenja njegovu kreativnost nahvalio čak i tužitelj.

Kent (Engleska), 22. februar 2006.

Plijen: 92 miliona dolara

Nekad je za pljačku banke potrebno nešto više takta i čovjek iznutra koji će vam priskrbiti vitalne informacije. Primjer toga je pljačka banke u okrugu Kent koji se nalazi jugoistočno od Londona. Vrbovanjem čovjeka koji radi u banci, pljačkaši su došli do vitalnih snimki unutrašnjosti koje su napravljene minijaturnom kamerom pričvršćenom za remen zaposlenika.

Kako su znali pozicije svih kamera, ključno je bilo prerušiti se kako ih se ne bi moglo prepoznati na snimcima, a da bi ušli u kompleks, oteli su generalnog menadžera banke, njegovu ženu i dijete i prisilili ga da ih uvede u kompleks. Ulaskom u unutrašnjost pod prijetnjom oružja okupili su zaposlenike i u tek nešto više od sat vremena odnijeli više od 92 milijuna dolara. Problem je što ih je na kraju slobode koštao baš čovjek iznutra koji je popustio pod pritiskom policije i otkrio podatke o ostalim pljačkašima.