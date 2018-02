Pojavio se muški "plus-sajz" model

Arkadio del Valje oduvijek je želio da bude model, ali se plašio da će ga u tome spriječiti činjenica da ima 185 kila.

Pa, zahvaljujući rastućem trendu prihvatanja i slavljenja sopstvenog tijela, sad je i on ostvario svoj san.

U karijeri mu je krenulo kad je prestao da se stidi svoje veličine i pomirio se sa činjenicom da nosi veličinu 5XL. Krenulo mu je, stvarno, toliko da je čak radio i neke revije na Nedjelji mode u Njujorku 2016. kao plus sajz model.

Ovaj tridesetogodišnjak na Instagram postavlja fotke "bez filtera" i nada se da će uspjeti da sruši predrasude i oghrabri krupnije muškarce da prihvate svoje tijelo.

Arkadio živi u Bostonu, i kaže da je radio tri velike revije od svog debija 2016. godine.

"Nisam bio zadovoljan sobom tokom djetinjstva i u svojim ranim '20. godinama. Ali, kada sam vidio da se ljudima dopada to što plus-sajz modeli poput Tes Holidej slave svoje tijelo i imaju uspješne karijere u svijetu mode, to me je inspirisalo da počnem i ja da se bavim time", kaže Arkadio.

"Želim samo da poručim ljudima da je ok da vole modu i da mogu da se bave čime god požele, bez obzira na to kako izgledaju i koju konfekcijsku veličinu nose", kaže on, dok sanja o idealnom svijetu u kojem će "značajne kuće kakve su recimo 'Guči' i 'Luj Viton', brendovi kao što su Old Navy i Gap početi da prave garderobu i za ljude koji su njegove veličine", prenosi britanski "Metro".

