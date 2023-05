Porodica iz Australije odbila 30 miliona evra da se iseli iz svoje kuće

​Porodica nastanjena u blizini Sidneja živi u "dvorcu" na svom velikom imanju. Oko njih niču moderne zgrade u čiji se arhitektonski stil ovaj porodični dvorac ne uklapa.

Na površini od oko dva hektara, na 40 kilometara od Sidneja, u gradiću Kvekers Hil, već 17 godina živi porodica Zamit na svom imanju. Vremenom je oko njihove kuće izgrađeno moderno naselje, pa sada ova porodična kuća i imanje izgledaju kao Central park.

Lokalni agent za nekretnine Rej Vajt istakao je da bi taj dio imanja na tržištu postigao visoku cijenu. Porodica, međutim, ne želi da proda svoje imanje iako je država ponudila 50 miliona australijskih dolara, odnosno 30 miliona evra za njihov posjed.

Dajan Zamit, koja se na imanje doselila prije 17 godina za medije je istakla: "Nekada je ovo bilo poljoprivredno zemljište sa malim kućama i vikendicama od crvene cigle. Svaki dom je bio jedinstven, bilo je puno prostora, a sada je sve prenaseljeno".

Komšije porodice Zamit pune su pohvala, jer su uspjeli da odole svim ponudama agenata za nekretnine i da ostanu na svom placu, uprkos velikim sumama novca koje su im ponuđene.

Iako bi većina ljudi bila oduševljena da im neko ponudi toliki novac za nekretnine koje posjeduju, porodica Zamit je odbila sve ponude.

"Mnoge porodice u ovom području prodale su svoje kuće tokom prethodnih desetak godina. Na imanju ove porodice moglo bi da se izgradi 50 novih kuća, pa je potpuno jasno zbog čega su agencije za nekretnine veoma zainteresovane za ovo 'parče raja'", istakao je jedan od agenata nekretnina, prenosi RTS.

