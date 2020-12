Porodici Kazić treba pomoć: S troje male djece žive u bivšoj garaži

SANSKI MOST - Supružnici Asmir i Senija Kazić i njihovo troje maloljetne djece žive u gotovo nemogućim uslovima u naselju Magarice, nadomak Sanskog Mosta, a njihov dom je djelimično preuređeni objekat koji je nekada služio kao garaža. Uslovi za boravak u ovom prostoru su vrlo teški, s obzirom na to da ni svi unutrašnji radovi nisu izvedeni do kraja.

Kazićeva kaže da je sve ispunjeno vlagom, da krov prokišnjava na više mjesta, a stanari borave na hladnom betonu koji je zastrt prostirkama.

U ovakvim uslovima odrastaju dvojica dječaka od 10 i dvije i po godine, kao i djevojčica kojoj je tek sedam mjeseci.

"Primorani smo na ovakav način moliti za pomoć jer se plašimo da bi djeca mogla oboljeti. Moj suprug je pomoćni radnik u jednoj građevinskoj firmi, ali to što zaradi jedva je dostatno za prosti život", kaže očajna majka.

Dodaje kako se njen suprug prije nekoliko mjeseci zaposlio u Sloveniji i tada je izgledalo da će stvari ići mnogo bolje. Međutim, usljed pandemije virusa korona ostao je bez posla i bio primoran da se vrati.

Sve što su zaradili uložili su u izgradnju porodičnog doma, ali je potrebno da se uradi još mnogo posla kako bi se ovdje moglo pristojno živjeti.

"Krova nad glavom nemamo, a izolacija je već dotrajala pa je počelo prokišnjavati. Muku mučimo i s pacovima koji su se pojavili, pa se plašimo i moguće zaraze, posebno jer mokri čvor do kraja nije završen", dodaje Kazićeva za "Nezavisne".

Situaciju pogoršava i zdravstveno stanje djevojčice, koja svakog mjeseca putuje na preglede i tretmane u Kantonalnu bolnicu u Bihaću.

Kazići kažu kako nemaju nikoga ko bi im mogao pomoći te da im je najveća želja da do kraja izgrade objekat u kojem sada borave i prilagode za normalan život. Dobre ljude mole da im pomognu kako bi prebrodili trenutni težak period u životu. Svi koji žele da pomognu ovoj mladoj porodici mogu ih posjetiti na adresi Oslobodilačka b.b. ili više informacija dobiti na telefon: 061/019-990.