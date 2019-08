Proslavljena srpska teniserka objavila srećne vijesti na Twitteru.

"Pucamo od sreće, naš sin je dobio brata", napisala je Ana Ivanović danas na Twitteru i objavila sliku na kojoj se svi, porodično, drže za ruke s prinovom.

We are bursting with love and happiness. Our boy got a little brother pic.twitter.com/mO5x2YxqZs