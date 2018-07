Poslije 105. godine duže se živi

Kada pređu 100 godina ljudi sporije umiru nego u mlađem dobu, tvrde naučnici.

Novi članak u časopisu "Nauka" ukazuje na mogućnost produženja ljudskog životnog vijeka protokom vremena.

Na osnovu podataka prikupljenih od 3.800 stogodišnjaka u Italiji, naučnici su pokazali da se rizik od smrti usporava nakon 105. godine.

"Kada starimo, naše zdravlje biva sve lošije, a rizik od smrti sve veći. Međutim, u ekstremnim godinama taj trend se zaustavlja", navodi jedan od šefova naučne studije Kenet Vahter, profesor statistike na kalifornijskom Univerzitetu Berkli.

On objašnjava da u tim godinama rizici prestaju rasti - "izravnavaju se". To se naziva "zaravan smrtnosti", objašnjava on.

Istraživači su analizirali podatke prikupljene od svih stanovnika Italije koji su imali 105 ili više godina između 2009. i 2015.

Proučavanjem stope smrtnosti kod ljudi istog godišta, oni su otkrili da protokom vremena dolazi do malog pada ove stope.

To znači da, kako vrijeme prolazi, ljudi žive duže od onih rođenih prije njih.

"Spora, ali jasna poboljšanja koja vidimo protokom vremena u toj `zaravni` iza 105. godine daje nam nadu da zadana granica životnog vijeka ne postoji", kažu naučnici.

Socijalno-ekonomski faktori i bolje medicinsko staranje mogli bi biti faktori u produženju životnog vijeka ljudi.

Slični obrasci smrtnosti u ekstremnim godinama zabilježeni su i kod drugih vrsta, što ukazuje na zajednička strukturalna i evoluciona objašnjenja, piše u časopisu "Nauka".

Ako rezultate istraživanja potvrde i druge studije, to bi moglo značiti da granica ljudskog životnog vijeka tek treba da bude dostignuta.

Očekivano trajanje života kontinuirano raste na globalnom nivou od 19. vijeka.