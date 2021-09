Postala baka u 34. godini

Rosi Morant iz Edinburga postala je baka sa 34 godine, pošto je njena kćerka Morgan (19) prošle godine rodila dječaka Roksa.

Iako je Rosi bila svjesna da postoji šansa da postane mlada baka, nije očekivala da će u tom trenutku imati samo 34 godine.

"Kada šetam unuka, misle da sam mu mama. Još se ne osjećam spremnom da me zove "bako", kaže ova mlada baka i dodaje da su joj osjećanja bila pomiješana kada je saznala da treba da dobije unuče.

Pored toga što je baka, Rosi je i majka desetogodišnjem Loganu, a kćerku Morgan rodila je kada je imala samo 16 godina.

"Kada sam saznala da sam trudna, to je bio veliki šok. Bila sam u nevolji. Nisam završila školovanje, nisam imala posao. Imala sam veoma malu podršku porodice. Veza sa ocem moje kćerke nije bila stabilna. Završila se prije nego što sam saznala za trudnoću. To me nije spriječilo da zadržim dijete, sama ga gajim i stanem na svoje noge", prisjeća se Rosi.

(Telegraf)