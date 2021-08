Poštovanje i sloga recept za 50 godina braka

Selma (81) i Bakir (73) Hajdarević proslavili su u subotu veliki jubilej - 50 godina braka ili zlatnu svadbu, koju su obilježili svečanim ručkom koji je priređen u jednom banjalučkom restoranu.

Kako su Hajdarevići ispričali za "Nezavisne", ono što ih je održalo ovoliko dugo u zajedničkom životu jesu ljubav, prijateljstvo, sloga i, što je najznačajnije, veliko poštovanje jednog prema drugom.

"Proslava je bila zaista emotivna, a organizovale su ih naše velike prijateljice Nataša i Ljiljana koje su nam spremile ovo iznenađenje. Poklonio sam svojoj Selmi cvijeće, a svi su nam čestitali, prijatelji iz cijelog svijeta, kao i konobari i svi zaposleni u restoranu 'Provence', kojima od srca zahvaljujemo", istakao je Bakir.

Njih dvoje su se upoznali u Banjaluci, kada je Selma, koja je rođena Zeničanka, došla u posjetu kod svoje sestre.

"Ja sam bila vokalni solista, a Bakir je svirao harmoniku, tako da nas je i muzika spojila. Došla sam u posjetu u Banjaluku kod sestre i na kraju i ostala u ovom gradu sve ove godine", priča kroz smijeh Selma.

Bakir je svoj radni vijek većinom proveo kao poslovođa u jednom banjalučkom preduzeću te se svojevremeno bavio i fudbalom, a igrao je u lokalnom klubu FK Naprijed, ali je mnogo godina bio i član Uprave ovog kluba, dok je Selma radila kao vaspitačica u vrtiću dugi niz godina.

"Nažalost, nemamo djece, pa smo nekako svu ljubav koju imamo ispoljili jedno prema drugom i to je ono što nas je najviše održalo. Selma je starija od mene sedam i po godina, ali to nije uopšte predstavljalo nikakav problem za našu ljubav. Svi su se u početku čudili kako smo zadržali brak kada nemamo djece, ali nama je bitno da se mi cijenimo i poštujemo te uvažavamo jedno drugo. To je ono što je održalo naš brak", naglasio je Bakir Hajdarević.

On je priznao da ono što ga je najviše privuklo Selmi jeste njena ljepota i duga ravna kosa.

"Ja sam rođen u Banjaluci i cijeli život sam proveo ovdje. Ono što takođe moram dodati jeste da smo se dogovorili da ćemo do kraja života slaviti rođendane, kako ja njen, tako i Selma moj", istakao je Bakir.

Selma priča da je Bakira zavoljela najviše zbog njegove ogromne dobrote te da je cijelog života tu dobrotu najviše ispoljavao upravo prema njoj.

"Po prirodi sam inače mirna i povučena, i nekako me je ta njegova dobrota najviše privukla, a poslije smo se zavoljeli i, evo, cijeli život provodimo zajedno", rekla je Selma.