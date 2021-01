Potres mu srušio kuću: "Boriš se za nešto pa sve izgubiš u 20 sekundi"

PETRINJA - Dino Hrenar, fitnes trener iz Petrinje i student Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, izgubio je kuću u razornom potresu.

Njegove kolege s fakulteta i prijatelji organizovali su se da mu pomognu, a kako je potvrdio Indexu, on i njegova porodica dobili su kamp-kućicu od dobrih ljudi iz Koprivnice.

Dino je na svom Instagramu objavio tekst o potresu i svemu što je uslijedilo:

"Pozdrav ljudi moji, evo da vam se obratim nakon nekog vremena i da nešto kažem. Prošlo je oko 2 tjedna od razornog potresa koji je zadesio moj gradić i okolicu, hrpa ljudi je ostalo bez svojih domova, pa tako i moja obitelj.

Prvo, želim se zahvaliti još jednom svim mojim kolegama, prijateljima, neprijateljima, poznanicima i svim dragim ljudima koji su na bilo koji način pomogli mojoj obitelji, zahvalan sam vam svima od sveg srca, kad sam vidio koliko se ljudi javilo prepravile su me bile emocije znajući koliko ima divnih ljudi, ali i nažalost loših. Žalosno je što se mora desit nešto loše da bi shvatio ko je kakav čovjek, no neću se zadržavati na lošem. I dalje spavamo u kamp kućici i dalje ne znamo ništa, grad, država nam ne govori ništa. Pokušavaš na sve načine barem doći do informacije je li mogu stručne osobe barem probati ući i nešto spasiti, odgovor je 'budite strpljivi'. Nije lako biti strpljiv nikome a pogotovo ne u ovoj situaciji. No borimo se, nadamo se da će sve doći na svoje. Ja vjerujem da hoće pogotovo zbog ovoliko dobrih ljudi", započeo je Dino.

"Ne mogu vam opisati tugu koju čovjek proživi u takvim trenutcima, kad se boriš za nešto i onda sve izgubiš u tih pišljivih 20-30 sekundi. To je nešto što nikome ne bi poželio, toliki osjećaj jada i bespomoćnosti, toliko muke i toliko psihičkog pada u glavi.

No, ljudi smo moramo se boriti. Život nekome da, nekome uzme, ali uvijek piše najljepše priče za svakoga i potičem se time. Možda je tako trebalo biti, možda je ta loša sreća kroz život za nekoga propisana da se nauči boriti i postati bolji čovjek i bolja osoba. Sami odlučujemo hoćemo li se boriti ili hoćemo li odustati. Nikad kod mene nije bilo odustajanja pa neće biti ni sad. Živi jesmo, skupa smo to je ono što je važno to je ono što nas jača i drži nas jakima. Možda nemamo kuću ali zato nikad nije bilo više ljubavi u ovom mjestu.

Borimo se! Život ide dalje, jednom mora krenuti na bolje. Ljudi se uz ovu borbu moraju boriti i s poslom raditi kako bi i dalje mogli prehraniti svoju obitelj, tako i ja koliko kod da je teško radit se mora. Hvala vam svima s puno ljubavi", napisao je Dino na Instagramu.