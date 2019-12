Poznati fudbaler slomljen zbog smrti dvogodišnje ćerke

Dvogodišnja ćerka poznatog fudbalera Benika Afobea, koji je nekada igrao za Arsenal, a trenutno u Bristol Sitiju, preminula je, a tu vijest potvrdio je i sam Afobea.

"Amoru smo odveli u bolnicu zbog ozbiljne infekcije, ali je nažalost došlo do komplikacija. Ljekari su učinili sve što je bilo u njihovoj moći da joj pomognu, ali je ona ipak preminula. Amora je umrla okružena ljubavlju svoje porodice. Slomljeni smo i uništeni, te molimo da poštujete našu privatnost u ovim teškim vremenima", prenosi njegovu izjavu BBC.

Klub u kojem fudbaler igra obratio se javnosti objavom na Tviteru u kojoj je izjavio saučešće.

"Misli i molitve s Benikom i njegovom suprugom Luis... Ne možemo ni da zamislimo bol koju oni osjećaju. Učinićemo sve što možemo da ih podržimo", navodi se u objavi na Tviteru.

